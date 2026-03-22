Il Como ha conquistato una vittoria significativa contro il Pisa, un risultato che assume un valore profondo per il club lariano. Al termine dell'incontro, il tecnico Cesc Fabregas ha voluto dedicare questo successo alla memoria di Michael Hartono, una figura centrale e insostituibile nella recente rinascita della società.

Il tributo a Michael Hartono

“Oggi è una vittoria importante perché abbiamo perso una persona fondamentale per il mondo Como come Michael Hartono”, ha dichiarato Fabregas a Dazn, esprimendo il sentimento di cordoglio che ha pervaso la squadra e l'intera comunità.

Il tecnico ha sottolineato come la vera “Champions del valore” per il club sia rappresentata dal lavorare con una visione chiara del futuro, all'interno di una società seria e ambiziosa. “Oggi mandiamo un grande abbraccio alla famiglia, è grazie a loro se possiamo vivere tutto questo. La vittoria di oggi è più importante per questo”, ha aggiunto, evidenziando il ruolo determinante della famiglia Hartono nel percorso di crescita del club.

La straordinaria crescita del Como

Proseguendo nel suo commento post-partita, Fabregas ha ripercorso il cammino compiuto dal Como negli ultimi anni, un percorso che ha trasformato radicalmente la realtà calcistica lariana. “Si respira un’aria molto bella, la gente è soddisfatta poi tutti vogliamo di più ma si sta godendo il percorso”, ha affermato il tecnico, descrivendo l'entusiasmo che circonda la squadra.

Ha ricordato come, solo sei o sette anni fa, il Como fosse una squadra provinciale militante in Serie D. “Adesso si stanno facendo passi avanti. È difficile non innamorarsi di questi ragazzi così giovani, stiamo realizzando quello che avevamo programmato di fare due anni fa. Sappiamo dove vogliamo arrivare e come lo vogliamo fare che per me è fondamentale”. Queste parole sottolineano la visione strategica e la dedizione che hanno guidato il progetto di crescita sotto la guida della proprietà Hartono, portando il club dalla quarta serie al massimo campionato italiano.

L'eredità di Michael Hartono nel rilancio del club

Michael Bambang Hartono, co-proprietario del Como insieme al fratello Robert, è venuto a mancare il 19 marzo 2026.

La sua scomparsa ha generato un profondo cordoglio all'interno del club, che ha riconosciuto il suo contributo fondamentale nel rilancio della società. Sotto la guida della famiglia Hartono, il Como ha intrapreso un'ascesa straordinaria, passando dalla Serie D al massimo campionato italiano, la Serie A, in pochi anni. Questo percorso ha trasformato il club in una realtà solida, ambiziosa e proiettata verso traguardi importanti.

La proprietà Hartono, attraverso il gruppo Djarum e la controllata Sent Entertainment Ltd, ha investito con una visione a lungo termine e una continuità esemplare. Questi investimenti strategici sono stati cruciali per trasformare il Como in una squadra altamente competitiva, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere traguardi europei e consolidare la propria posizione nel panorama calcistico nazionale e internazionale.