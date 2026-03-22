Il Como prosegue la sua marcia inarrestabile nella corsa alla Champions League, imponendosi con un netto 5-0 sul Pisa. La formazione lariana, protagonista di una prestazione senza sbavature e di grande intensità, ha conquistato così il quarto posto in classifica, portandosi a ben tre punti di vantaggio sulla Juventus. La gara, disputata in casa del Pisa, ha visto i padroni di casa soccombere senza riuscire a opporre resistenza significativa, rimanendo così inchiodati all'ultimo posto in classifica, una posizione che si fa sempre più critica.

La partita si è sbloccata già al settimo minuto grazie alla rete di Diao, che ha indirizzato subito l’incontro a favore degli ospiti, mettendo in chiaro le intenzioni del Como.

Il Como ha poi raddoppiato con Douvikas al ventinovesimo minuto, chiudendo la prima frazione di gioco con un rassicurante doppio vantaggio. Nella ripresa, la squadra lariana ha continuato a premere sull’acceleratore con determinazione: Baturina ha segnato il terzo gol al terzo minuto, seguito dalle marcature di Nico Paz al trentesimo e Perrone al trentaseiesimo, che hanno sigillato il risultato finale. Con questa vittoria perentoria, il Como sale a 57 punti in classifica, consolidando la propria posizione, mentre il Pisa resta fermo a 18, in una situazione di classifica sempre più precaria.

Dominio del Como e classifica in crescita

Il Como ha dimostrato grande solidità e una notevole capacità di gestione del match, mantenendo il controllo delle operazioni per tutti i novanta minuti di gioco.

La squadra ha saputo sfruttare con cinismo le occasioni create e ha mostrato una notevole freddezza sotto porta, trasformando quasi ogni opportunità in gol. Il Pisa, invece, non è mai riuscito a entrare realmente in partita, subendo costantemente la pressione degli avversari e mostrando evidenti difficoltà sia in fase difensiva, con ampi spazi concessi, che offensiva, con poche idee e pericoli creati. Il risultato finale riflette la netta superiorità dei lariani, che ora guardano con grande fiducia al prosieguo della stagione e alla loro ambiziosa corsa Champions, un obiettivo che sembra sempre più alla loro portata.

La crescita del Como: un progetto maturo e prospettive future

Il percorso del Como, come testimoniato dalle prestazioni recenti, non è frutto del caso o di un momento fortunato.

La squadra ha costruito la propria identità su una solida organizzazione tattica, una notevole solidità difensiva e una qualità eccellente nel palleggio. L’innesto di giocatori chiave come Perrone e Douvikas ha aumentato significativamente il peso offensivo della squadra senza snaturare la filosofia di possesso palla che la contraddistingue. Il portiere Butez si è rivelato un elemento di grande affidabilità tra i pali, mentre la crescita costante di Nico Paz ha fornito nuove e importanti soluzioni in fase di costruzione del gioco. Il Como mantiene mediamente il possesso palla oltre il 60% e produce occasioni con costanza su entrambi i lati del campo, confermando la maturità raggiunta dal gruppo e la validità del progetto tecnico.

Per il Pisa, invece, la situazione resta estremamente complicata: la squadra dovrà necessariamente intervenire sul mercato di gennaio per cercare di invertire la rotta e rilanciare con decisione la corsa salvezza, che al momento appare in salita.