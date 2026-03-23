Federico Chiesa ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale italiana. Le sue condizioni fisiche, valutate al Centro Tecnico Federale, lo hanno reso non disponibile per i prossimi due impegni della squadra azzurra. La decisione, presa dallo staff medico a seguito di accertamenti, è finalizzata a tutelare la salute del giocatore e a garantire che la selezione possa contare su atleti in perfetta forma.

Per sopperire all'assenza dell'attaccante, il commissario tecnico ha convocato Nicolò Cambiaghi, calciatore del Bologna. Questa chiamata rappresenta per il giovane una nuova opportunità di mettersi in mostra nel prestigioso contesto della Nazionale maggiore, unendosi al gruppo per affrontare le sfide imminenti con entusiasmo e determinazione.

Le valutazioni mediche e la scelta tecnica

Le valutazioni mediche su Federico Chiesa sono state eseguite con attenzione al suo arrivo presso il Centro Tecnico Federale. Gli accertamenti hanno confermato l'indisponibilità dell'attaccante per le prossime due gare, una decisione presa per tutelare la sua salute e assicurare alla squadra elementi in piena efficienza fisica. La convocazione di Nicolò Cambiaghi è stata quindi ufficializzata in tempi rapidi, consentendo alla Nazionale di proseguire la preparazione senza ulteriori rallentamenti. Per il calciatore del Bologna, questa è un'occasione di grande rilievo per dimostrare le proprie capacità e il proprio valore nel contesto competitivo della squadra maggiore.

Le prossime sfide degli Azzurri

La Nazionale italiana si prepara a Coverciano per due partite decisive. Il primo impegno vedrà gli Azzurri sfidare l'Irlanda del Nord a Bergamo, in una semifinale della fase di ripescaggio verso il Mondiale 2026. Lo staff tecnico monitora inoltre le condizioni di altri calciatori, come Alessandro Bastoni, Gianluca Mancini e Gianluca Scamacca, le cui situazioni fisiche potrebbero richiedere ulteriori valutazioni. L'assenza di Federico Chiesa, uno degli attaccanti più rappresentativi, rende la convocazione di Nicolò Cambiaghi una scelta obbligata, ma offre nuove prospettive e motivazioni al gruppo in vista di questa fase cruciale della stagione internazionale.