Pomeriggio di Bundesliga alla Voith-Arena, dove sabato 7 marzo alle 15:30 l’Heidenheim ospita l’Hoffenheim nel venticinquesimo turno della stagione 2025/26. Una gara che motiva entrambe le squadre: i padroni di casa cercano punti pesanti per spostarsi fuori dalle zone calde, mentre gli ospiti sognano l’Europa e vogliono capitalizzare il favore del pronostico per continuare a veleggiare nelle zone nobili della classifica.

Le probabili formazioni di Heidenheim-Hoffenheim

Frank Schmidt conferma il consueto 3-4-2-1 per il suo Heidenheim: Feller tra i pali, difesa guidata da Mainka, Gimber e Schoeppner.

Esterni a tutta fascia Traore e Behrens, con Dorsch e Niehues in mediana. Sulla trequarti l’energia di Ibrahimović e Dinkci, a supporto dell’unica punta Conteh.

Lorem Ipsum Hoffenheim risponde con il 3-5-2 ormai collaudato: Baumann protegge i pali, davanti a lui ci sono Hranac, Kabak e Hajdari. Coufal e Toure spingono sugli esterni, Burger è il faro centrale con Proemel e Avdullahu in mezzo al campo. In attacco il tandem delle meraviglie Kramaric-Asllani promette scintille.

Quote: Hoffenheim avanti nelle previsioni dei bookmaker

Il vento del pronostico soffia con forza dalla parte dei blu di Hoffenheim.

William Hill quota il successo esterno a 1.60, il pareggio a 4.00, mentre la vittoria casalinga dell’Heidenheim si attesta a 4.80. Bet365 allarga leggermente le forbici, offrendo il 2 dell’Hoffenheim a 1.57, il pari a 4.50 e il colpo interno dei ragazzi di Schmidt a 5.00.

Numeri che riflettono chiaramente la fiducia degli operatori verso la marcia degli ospiti, forti di talento ed esperienza davanti, contro una Heidenheim a caccia di colpi a sorpresa davanti al suo pubblico.

Focus: le statistiche dei protagonisti attesi

Christian Conteh resta uno dei riferimenti offensivi più attesi nell’Heidenheim, ma la stagione è partita in salita: per lui solo 3 presenze da titolare e 218 minuti, nessuna rete segnata e pochi spunti degni di nota, con 2 tiri e 1 solo passaggio chiave.

I numeri raccontano una partenza a rilento, anche per qualche uscita prematura – già 2 su 3 partite terminate in panchina.

Arijon Ibrahimović, giovanissimo tuttofare sulla trequarti, ha già inciso con la maglia rossoblù: in 24 presenze, di cui 20 dall’inizio, ha collezionato 1 gol e 2 assist, portando 44 passaggi chiave e una discreta presenza tra le linee. La sua tenuta nei duelli evidenzia 87 contrasti vinti su 196 e una buona propensione alla costruzione con 690 passaggi, numeri che testimoniano la crescita del ventenne ex Bayern Monaco.

L’attacco dell’Hoffenheim ruota attorno a Fisnik Asllani, autore di 7 gol e 4 assist in 23 match, spesso decisivo anche per pressione e presenza offensiva: con 40 tiri totali, 20 indirizzati nello specchio, e la capacità di conquistare 32 falli, l’attaccante kosovaro rappresenta una minaccia costante.

Suo anche un rigore procurato, a conferma della pericolosità in area.

Ma i fari restano puntati su Andrej Kramaric: il talento croato, con 10 centri e 4 passaggi vincenti in 24 presenze (di cui 18 da titolare), garantisce sempre qualità e fantasia alla manovra dei blu. Non solo leader tecnico ma anche rigorista infallibile, avendo realizzato 3 gol dagli undici metri, Kramaric è uomo ovunque: 660 passaggi, 25 chiave, e 12 dribbling riusciti su 21. Una certezza per l’Hoffenheim, pronta a fare la differenza anche nella trasferta del Voith-Arena.