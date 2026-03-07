Pomeriggio di Bundesliga alla Voith-Arena, dove sabato 7 marzo alle 15:30 l’Heidenheim ospita l’Hoffenheim nel venticinquesimo turno della stagione 2025/26. Una gara che motiva entrambe le squadre: i padroni di casa cercano punti pesanti per spostarsi fuori dalle zone calde, mentre gli ospiti sognano l’Europa e vogliono capitalizzare il favore del pronostico per continuare a veleggiare nelle zone nobili della classifica.

Le probabili formazioni di Heidenheim-Hoffenheim

Frank Schmidt conferma il consueto 3-4-2-1 per il suo Heidenheim: Feller tra i pali, difesa guidata da Mainka, Gimber e Schoeppner.

Esterni a tutta fascia Traore e Behrens, con Dorsch e Niehues in mediana. Sulla trequarti l’energia di Ibrahimović e Dinkci, a supporto dell’unica punta Conteh.

Lorem Ipsum Hoffenheim risponde con il 3-5-2 ormai collaudato: Baumann protegge i pali, davanti a lui ci sono Hranac, Kabak e Hajdari. Coufal e Toure spingono sugli esterni, Burger è il faro centrale con Proemel e Avdullahu in mezzo al campo. In attacco il tandem delle meraviglie Kramaric-Asllani promette scintille.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 25
06/03/2026 20:30
Bayern Monaco
VS
Borussia Mönchengladbach
07/03/2026 15:30
Friburgo
VS
Bayer Leverkusen
07/03/2026 15:30
Wolfsburg
VS
Amburgo
07/03/2026 15:30
Mainz
VS
Stoccarda
07/03/2026 15:30
Lipsia
VS
Augsburg
07/03/2026 15:30
Heidenheim
VS
Hoffenheim
07/03/2026 18:30
Colonia
VS
Borussia Dortmund
08/03/2026 15:30
St. Pauli
VS
Eintracht Francoforte
08/03/2026 17:30
Union Berlino
VS
Werder Brema

Quote: Hoffenheim avanti nelle previsioni dei bookmaker

Il vento del pronostico soffia con forza dalla parte dei blu di Hoffenheim.

William Hill quota il successo esterno a 1.60, il pareggio a 4.00, mentre la vittoria casalinga dell’Heidenheim si attesta a 4.80. Bet365 allarga leggermente le forbici, offrendo il 2 dell’Hoffenheim a 1.57, il pari a 4.50 e il colpo interno dei ragazzi di Schmidt a 5.00.

Numeri che riflettono chiaramente la fiducia degli operatori verso la marcia degli ospiti, forti di talento ed esperienza davanti, contro una Heidenheim a caccia di colpi a sorpresa davanti al suo pubblico.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern Monaco
24
20
3
1
88 / 23
65
63
W
W
W
W
D
2
Borussia Dortmund
24
15
7
2
51 / 25
26
52
L
D
W
W
W
3
Hoffenheim
24
14
4
6
49 / 31
18
46
L
D
W
L
W
4
Stoccarda
24
14
4
6
48 / 32
16
46
W
D
W
L
W
5
Lipsia
24
13
5
6
46 / 33
13
44
W
D
D
W
L
6
Bayer Leverkusen
24
13
4
7
45 / 29
16
43
W
D
L
W
D
7
Eintracht Francoforte
24
9
7
8
48 / 49
-1
34
W
L
W
D
L
8
Friburgo
24
9
6
9
34 / 39
-5
33
L
W
L
W
L
9
Augsburg
24
9
4
11
30 / 41
-11
31
W
W
W
L
W
10
Union Berlino
24
7
7
10
29 / 38
-9
28
L
W
L
D
L
11
Amburgo
24
6
8
10
26 / 35
-9
26
L
L
D
W
W
12
Borussia Mönchengladbach
24
6
7
11
27 / 39
-12
25
W
L
L
D
D
13
Colonia
24
6
6
12
33 / 41
-8
24
L
D
L
L
W
14
Mainz
24
5
8
11
27 / 39
-12
23
D
D
L
W
W
15
St. Pauli
24
6
5
13
23 / 40
-17
23
W
W
L
W
L
16
Werder Brema
24
5
7
12
25 / 44
-19
22
W
L
L
L
D
17
Wolfsburg
24
5
5
14
33 / 53
-20
20
L
L
D
L
L
18
Heidenheim
24
3
5
16
22 / 53
-31
14
L
D
L
L
L

Focus: le statistiche dei protagonisti attesi

Christian Conteh resta uno dei riferimenti offensivi più attesi nell’Heidenheim, ma la stagione è partita in salita: per lui solo 3 presenze da titolare e 218 minuti, nessuna rete segnata e pochi spunti degni di nota, con 2 tiri e 1 solo passaggio chiave.

I numeri raccontano una partenza a rilento, anche per qualche uscita prematura – già 2 su 3 partite terminate in panchina.

Arijon Ibrahimović, giovanissimo tuttofare sulla trequarti, ha già inciso con la maglia rossoblù: in 24 presenze, di cui 20 dall’inizio, ha collezionato 1 gol e 2 assist, portando 44 passaggi chiave e una discreta presenza tra le linee. La sua tenuta nei duelli evidenzia 87 contrasti vinti su 196 e una buona propensione alla costruzione con 690 passaggi, numeri che testimoniano la crescita del ventenne ex Bayern Monaco.

L’attacco dell’Hoffenheim ruota attorno a Fisnik Asllani, autore di 7 gol e 4 assist in 23 match, spesso decisivo anche per pressione e presenza offensiva: con 40 tiri totali, 20 indirizzati nello specchio, e la capacità di conquistare 32 falli, l’attaccante kosovaro rappresenta una minaccia costante.

Suo anche un rigore procurato, a conferma della pericolosità in area.

Ma i fari restano puntati su Andrej Kramaric: il talento croato, con 10 centri e 4 passaggi vincenti in 24 presenze (di cui 18 da titolare), garantisce sempre qualità e fantasia alla manovra dei blu. Non solo leader tecnico ma anche rigorista infallibile, avendo realizzato 3 gol dagli undici metri, Kramaric è uomo ovunque: 660 passaggi, 25 chiave, e 12 dribbling riusciti su 21. Una certezza per l’Hoffenheim, pronta a fare la differenza anche nella trasferta del Voith-Arena.
© RIPRODUZIONE VIETATA