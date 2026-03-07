La venticinquesima giornata della Bundesliga porta in scena al RheinEnergieStadion una sfida che promette scintille: Colonia contro Borussia Dortmund, appuntamento fissato per sabato 7 marzo alle 18:30. I padroni di casa vorranno impensierire i gialloneri davanti al proprio pubblico, ma il pronostico della vigilia pende nettamente dalla parte della squadra di Edin Terzić, che cerca punti preziosi nella volata finale della stagione.

Le probabili formazioni di Colonia-Borussia Dortmund

Tutti gli occhi del popolo biancorosso sono per Rav van den Berg e soci, chiamati a respingere gli assalti di Karim Adeyemi e compagni.

Il Colonia, con il suo consueto 3-4-2-1, dovrebbe affidarsi tra i pali a Marvin Schwaebe, protetto dalla linea difensiva composta da Rav van den Berg, Jahmai Simpson-Pusey e Cenk Ozkacar. Sulle fasce spazio a Jakub Kaminski e Lund Hansen, mentre Eric Martel e Tom Krauss agiranno in mediana. Il reparto offensivo vedrà Waldschmidt e Marius Bülter alle spalle del terminale Ragnar Ache.

Risponde il Borussia Dortmund, anch’esso schierato con un 3-4-2-1 speculare. Gregor Kobel sarà il baluardo in porta, coadiuvato da una difesa a tre formata da Luca Reggiani, Waldemar Anton e Nico Schlotterbeck. Sulle corsie laterali opereranno Yan Couto e Daniel Svensson, con Marcel Sabitzer e Felix Nmecha a tessere la trama centrale.

In avanti, Maximilian Beier e Karim Adeyemi supporteranno il portoghese Fabio Silva, riferimento offensivo dei gialloneri.

Quote: Dortmund largamente avanti nei pronostici

I principali operatori sono chiari: sarà il Borussia Dortmund a recitare il ruolo di favorita. William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 4.00, il pareggio a 3.80 e il successo degli ospiti a 1.75.

Allineata anche Bet365, che offre il segno 1 a 4.10, la “X” a 4.00 e il 2, quindi il colpo esterno dei gialloneri, sempre a 1.75. Un orientamento che ben fotografa il diverso cammino stagionale delle due squadre: il Colonia cerca il colpaccio, ma per i bookmaker sarà notte dura contro il Borussia.

Statistiche: Ache e Bülter per la riscossa, occhio alla velocità di Adeyemi

Fra i protagonisti attesi in questa sfida spiccano i nomi di Ragnar Ache e Marius Bülter per i padroni di casa.

Ache, terminale offensivo del Colonia, ha trovato la via del gol in 5 occasioni nelle sue 23 presenze stagionali (12 da titolare) e ha fornito 3 assist in 1277 minuti complessivi. Il numero 9 si distingue anche per 151 duelli vinti su 283 totali e un discreto contributo alla manovra (22 passaggi chiave), confermandosi uomo squadra oltre che bomber di riferimento. In sua compagnia Marius Bülter, classe ’93, che pur avendo realizzato soltanto 3 reti sta confermando la propria utilità con altrettanti assist e ben 294 passaggi completati in 1194 minuti. La sua capacità di muoversi fra le linee e il coinvolgimento nella manovra offensiva (21 passaggi chiave) lo rendono una pedina preziosa per l’undici di casa.

In casa Borussia Dortmund il faro della trequarti è Karim Adeyemi, talento cristallino che ha all’attivo 5 gol e 3 assist in 22 presenze (13 da titolare), protagonista anche negli uno contro uno grazie ai 63 dribbling tentati (23 riusciti) e 24 falli subiti, a testimoniarne l’attitudine a creare superiorità numerica. Da non sottovalutare la pericolosità del portoghese Fábio Silva: pur essendo partito titolare solo 5 volte su 18 apparizioni, il ventitreenne ex Porto ha già fornito 5 assist, pur essendo stato impiegato principalmente a gara in corso. I suoi 15 passaggi chiave in appena 551 minuti ricalcano la sua attitudine a incidere sulla partita anche quando entra dalla panchina.