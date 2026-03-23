Juan Cabal potrebbe lasciare la Juventus in estate. Nonostante buone prestazioni, il centrale colombiano potrebbe lasciare Torino visto l'interesse di diversi club europei. La sua cessione potrebbe determinare l'arrivo di un altro difensore e tra cui nomi maggiormente seguiti ci sarebbe quello di Antonio Rudiger che potrebbe salutare il Real Madrid.

Possibile addio per Cabal, idea Rudiger per la retroguardia

Il classe 2001 ha collezionato 12 presenze stagionali e prima della serata non esaltante contro il Galatasaray era un elemento importante nelle rotazioni di mister Spalletti.

Dopo l'uscita dalla Champions, il difensore colombiano ha avuto poco spazio complice diversi stop fisici e per questo potrebbe lasciare il club bianconero a giugno. Stando ad alcuni rumors, sono diversi i club sulle sue tracce sia tedeschi che inglesi e la Vecchia Signora potrebbe prendere in considerazione offerte attorno ai 20-25 milioni di euro. Al momento non c'è nulla di concreto ma solo sondaggi che però potrebbero concretizzarsi nei prossimi mesi.

Con l'eventuale cessione di Cabal e le posizioni non salde da parte di Gatti e Kelly non ritenuti incedibili dal tecnico di Certaldo, la Juventus potrebbe così rivoluzionare il pacchetto arretrato. Tra i nomi seguiti con maggiore insistenza dalla dirigenza c'è quello di Antonio Rudiger, esperto centrale tedesco che potrebbe lasciare il Real Madrid.

Infatti nonostante un ruolo importante in campo ma anche all'interno dello spogliatoio, l'ex Roma e Chelsea non ha ancora rinnovato con i Merengues e potrebbe liberarsi a parametro zero. La Vecchia Signora è alla finestra e potrebbe approfittare della situazione per mettere a segno un colpo di grande rilievo.

Idea Diogo Costa per porta

Rebus fondamentale in casa Juventus è rappresentato dalla questione portiere con Perin e Di Gregorio che potrebbero salutare al termine della stagione. La dirigenza bianconera sta sondando diversi profili e tra questi spunta anche quello di Diogo Costa, numero uno della Nazionale portoghese ed in forza al Porto. 27 presenze per il classe 99 che ha dimostrato buone caratteristiche: buona reattività tra i pali, ottima padronanza tecnica e buon senso della posizione.

La Juve sta sondando il terreno e potrebbe provare ad imbastire una trattativa concreta con il Porto che chiede una cifra vicina ai 20-30 milioni di euro per lasciar partire il suo numero uno.

Diogo Costa è sicuramente un'alternativa ai vari Vicario nel mirino dell'Inter, Alisson che potrebbe continuare la sua esperienza a Liverpool e soprattutto Carnesecchi che sembrerebbe ad un passo dal rinnovo fino al 2030 con l'Atalanta.