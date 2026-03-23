Firenze, 22 marzo 2026 – L'Inter non è andata oltre l'1-1 sul campo della Fiorentina in Serie A. Un gol lampo di Pio Esposito, dopo soli 39 secondi, aveva illuso i nerazzurri. Nella ripresa, però, Ndour ha ristabilito l'equilibrio, frenando la corsa dei campioni e impedendo loro di allungare in classifica.

Avvio e reazione viola

L'Inter è passata subito in vantaggio con il giovane Pio Esposito, che ha sorpreso la Fiorentina in meno di un minuto. Il centravanti, al suo secondo gol consecutivo e sesto in Serie A, ha insaccato di testa su assist di Barella.

Nonostante il vantaggio rapido, l'Inter non ha saputo capitalizzare, permettendo alla Fiorentina di crescere e rendersi pericolosa con Gudmundsson e Kean.

Il pareggio e la fiducia

Nella ripresa, la Fiorentina ha mostrato cuore e determinazione, trovando il pareggio grazie a Ndour, subentrato a Mandragora. Il gol ha galvanizzato i viola, che hanno sfiorato il sorpasso con Fagioli e Harrison. L'Inter ha cercato di reagire con cambi offensivi (Bonny e Frattesi), ma il forcing finale non è bastato: De Gea ha respinto l'ultimo assalto di Esposito, fissando il risultato sull'1-1.

Classifica e prospettive

Il pareggio interrompe la serie di vittorie dell'Inter, mantenendo invariato il distacco da Milan (sei punti) e Napoli (sette).

La squadra di Chivu (sostituito da Kolarov) dovrà sfruttare la sosta per ritrovare ritmo e fiducia. Per la Fiorentina, il risultato è il quinto utile consecutivo (campionato e Conference League), segnale di ritrovata solidità in una stagione tormentata.

Svolta viola e talento di Esposito

La Fiorentina, un mese fa in zona retrocessione, ha dimostrato notevole reazione, conquistando dieci punti nelle ultime cinque giornate. Questo risultato contro l'Inter non solo le permette un punto prezioso, ma rilancia la corsa al titolo. Il giovane Pio Esposito, ventitré anni, si sta affermando come attaccante di grande prospettiva, destinato a diventare un protagonista anche in nazionale, grazie alla sua rapidità e al fiuto per il gol.