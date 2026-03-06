La Juventus continua a guardarsi intorno in vista della prossima stagione e uno dei nomi che resta con forza sul taccuino della dirigenza è quello di Marcos Senesi. Il difensore argentino viene considerato un profilo ideale per rinforzare la retroguardia bianconera grazie alla sua esperienza internazionale e alla sua affidabilità. Tuttavia, la trattativa non appare semplice. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la proposta economica che la Juventus starebbe valutando di presentare all’entourage del giocatore – circa 3 milioni di euro più bonus – non sarebbe ritenuta sufficiente.

Per questo motivo, se il club bianconero vorrà davvero affondare il colpo, dovrà probabilmente aumentare lo sforzo sul piano dell’ingaggio. La concorrenza, infatti, non manca: diversi club europei, tra cui Borussia Dortmund e Barcellona, stanno monitorando con attenzione la situazione del difensore argentino.

La Juventus riflette sull’investimento per Senesi

Il nome di Senesi circola da mesi negli ambienti bianconeri e rappresenta una delle opzioni concrete per rafforzare la difesa. Il centrale argentino si è costruito una solida reputazione negli ultimi anni grazie alle sue prestazioni costanti e alla capacità di guidare il reparto arretrato con personalità. Per queste ragioni, la Juventus lo considera un profilo in grado di alzare il livello della squadra.

Nonostante l’interesse concreto, la trattativa resta ancora in una fase interlocutoria. L’offerta che il club bianconero sarebbe disposto a mettere sul tavolo non avrebbe ancora convinto pienamente l’entourage del giocatore. I 3 milioni più bonus ipotizzati dalla Juventus potrebbero non bastare per superare la concorrenza di club economicamente molto competitivi. Proprio per questo motivo, la dirigenza dovrà valutare attentamente se incrementare la proposta per rendere il progetto bianconero più convincente.

Oltre all’aspetto economico, un elemento fondamentale sarà anche il progetto tecnico. La Juventus dovrà dimostrare a Senesi di poter offrire un ruolo centrale nel nuovo ciclo della squadra.

L’idea della società è quella di costruire una rosa competitiva e profonda, capace di affrontare al meglio le sfide della prossima stagione. In questo senso, l’eventuale arrivo del difensore argentino potrebbe rappresentare un tassello importante per rafforzare un reparto che resta sempre determinante per gli equilibri della squadra.

Bremer e Kalulu pilastri della difesa

Parallelamente alle possibili operazioni in entrata, la Juventus sta lavorando anche per blindare alcuni dei giocatori più importanti della rosa. In difesa, due elementi sono considerati assolutamente centrali nel progetto tecnico di Luciano Spalletti: Gleison Bremer e Pierre Kalulu.

Entrambi sono ritenuti fondamentali per la struttura difensiva bianconera e la società non ha alcuna intenzione di privarsene.

Bremer continua a essere uno dei leader della retroguardia juventina grazie alla sua forza fisica, alla capacità di lettura delle situazioni difensive e alla sua affidabilità nei momenti più delicati delle partite. Il brasiliano rappresenta una delle certezze della squadra e il club vuole costruire il futuro della difesa anche attorno a lui.

Allo stesso modo, Kalulu è diventato un elemento molto importante nello scacchiere tattico bianconero. La sua velocità, la sua duttilità e la capacità di adattarsi a diversi ruoli nella linea difensiva lo rendono un giocatore estremamente prezioso per Spalletti. Proprio per queste caratteristiche, la Juventus lo considera un tassello imprescindibile per il presente e per il futuro.

L’idea del club è quindi chiara: rinforzare il reparto con nuovi innesti di qualità, come potrebbe essere Senesi, ma allo stesso tempo mantenere saldi i punti di riferimento già presenti in rosa. In questo modo la Juventus punta a costruire una difesa sempre più solida e competitiva, capace di sostenere le ambizioni della squadra nelle prossime stagioni.