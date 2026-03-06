Le strategie della Juventus per la prossima estate potrebbero passare anche da una possibile uscita eccellente nel reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, il club bianconero starebbe infatti valutando l’eventualità di cedere Jonathan David già nella finestra di mercato estiva. L’indiscrezione è stata diffusa direttamente dallo stesso Konur attraverso un messaggio pubblicato su X, nel quale ha scritto: “La Juventus potrebbe cedere Jonathan David già in estate"

Premier League alla finestra per il canadese

Sempre secondo quanto riportato da Konur, diversi club inglesi avrebbero già chiesto informazioni sull’attaccante bianconero.

Tra le squadre interessate figurerebbero nomi importanti della Premier League come Manchester United, Aston Villa, Newcastle, Tottenham, Brighton, Everton, Sunderland, Nottingham Forest e Leeds United.

Un interesse diffuso che nasce al netto dall'annata non particolarmente brillante vissuta dal centravanti con la maglia juventina. Nella stagione in corso, infatti, David ha collezionato 7 gol in 37 partite tra tutte le competizioni, numeri inferiori alle aspettative con cui era arrivato a Torino. Nonostante ciò, il profilo del canadese continua a essere considerato interessante per molti club inglesi, che ne apprezzano la velocità, la capacità di attaccare la profondità e l’esperienza maturata negli ultimi anni nel calcio europeo.

Plusvalenza possibile e le mosse della Juventus

Dal punto di vista economico, una cessione del canadese potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggiosa per la Juventus. L’attaccante era infatti arrivato a Torino la scorsa estate a parametro zero, motivo per cui qualsiasi cifra incassata da una sua eventuale vendita rappresenterebbe una plusvalenza piena per il bilancio del club. Una prospettiva che non passa inosservata nella pianificazione finanziaria bianconera.

Ciò non significa però che la Juventus sia pronta a privarsi immediatamente del giocatore. La dirigenza avrebbe infatti stabilito alcune priorità prima di prendere una decisione definitiva. In primo luogo, il club vorrebbe assicurarsi l’arrivo di un nuovo attaccante di alto livello che possa guidare il reparto offensivo. Parallelamente resta aperto anche il dossier legato al rinnovo di Dusan Vlahovic, il cui contratto è attualmente in scadenza nell’estate del 2026 e oggetto di discussione tra le parti.