La Juventus continua a muoversi con attenzione sul mercato, cercando di rinforzare la rosa soprattutto in difesa. Uno dei ruoli sotto osservazione è quello di esterno destro, una posizione ritenuta prioritaria dal club bianconero, che sta valutando diverse opzioni sia per gennaio che in vista della prossima estate. A tal proposito, il direttore sportivo Marco Ottolini si sta muovendo con precisione, monitorando giocatori che possano rispondere alle esigenze tattiche di Luciano Spalletti.

Tra le opportunità valutate dalla società ci sono Oscar Mingueza e Marcos Senesi.

Entrambi i nomi sono stati approfonditi da Luca Momblano sul canale YouTube di Juventibus, che ha fornito aggiornamenti significativi sul possibile mercato della Juventus: “Tra le prime opportunità c’è Mingueza è un nome caldo, caldissimo, ricordiamo è stato sempre molto in alto nelle liste di fattibilità e di un’operazione che assume senso anche tra le operazioni, soprattutto forse tra le operazioni che si possono fare a gennaio, se e qualora il Celta con il quale ha parlato ieri Ottolini apre a cifre sensate questa è l’idea. La Juve ritiene di avere un accordo di massima col giocatore. La Juve ritiene avere un accordo di massima anche con Senesi per l’estate”.

Mingueza opportunità per la Juventus

Momblano ha poi chiarito il grado di priorità di Mingueza all’interno della lista della Juventus: “Cioè non è che nelle prime scelte assolute laterale destro Juve, che è comunque un’urgenza chiara da quest’estate, se non prima come necessità di operazione da fare, non è che dici prime scelte c’è Mingueza, non è una prima scelta”. Da queste parole emerge chiaramente come il club stia valutando il giocatore spagnolo come un’opzione concreta, ma non come priorità assoluta. La Juventus sembra intenzionata a cogliere l’occasione se le condizioni saranno favorevoli, senza forzare la trattativa. Questo approccio riflette la volontà della società di agire con prudenza, evitando di impegnare risorse eccessive su un giocatore che, pur interessante, non rappresenta la prima scelta del tecnico per il ruolo di terzino destro.

Al contempo, mantiene aperte altre piste, in modo da avere alternative valide nel caso in cui l’operazione con il Celta non si concretizzi.

Parallelamente, la società bianconera guarda già al mercato estivo, con Marcos Senesi come candidato per rinforzare la linea difensiva. Il club ha già avviato contatti preliminari con il difensore argentino e sembra esserci un’intesa di massima, anche se nulla è ancora stato formalizzato. Questo approccio consente alla Juventus di programmare con anticipo eventuali operazioni strategiche e garantire continuità nel reparto difensivo.

Joao Mario resta in uscita

Nel frattempo, resta da definire il futuro di alcuni giocatori in uscita, tra cui Joao Mario. Il centrocampista portoghese ha trovato poco spazio quest’anno e continua a essere relegato al ruolo di alternativa in panchina.

Al momento, non sembrano essere arrivate offerte concrete per il giocatore, ma il mercato può riservare sorprese negli ultimi giorni, e qualcuno potrebbe bussare alla porta della Juventus per provare a ingaggiarlo.

Il lavoro della dirigenza bianconera è quindi duplice: rafforzare la rosa senza compromettere l’equilibrio finanziario e garantire a Spalletti giocatori in grado di adattarsi rapidamente al suo sistema di gioco. L’attenzione verso Mingueza e Senesi riflette questa strategia, combinando esigenze immediate con visione a lungo termine. In questo contesto, ogni mossa sarà valutata con attenzione, cercando di equilibrare opportunità, costi e funzionalità tattica.

Con il mercato in corso e la prossima finestra estiva già programmata nei dettagli, la Juventus punta a costruire una squadra competitiva e pronta a rispondere alle ambizioni del club sia in campionato sia in Europa, senza trascurare la necessità di soluzioni intelligenti e mirate.