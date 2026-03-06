La Juventus è una delle società più attive sul fronte calciomercato. I bianconeri sono alla ricerca di calciatori di grande spessore tecnico e di personalità, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il centrocampo è il reparto che potrebbe subire delle modifiche importanti con la dirigenza che sta monitorando diversi nomi. Tra questi, spunta anche quello di Martin Odegaard che potrebbe lasciare l'Arsenal in estate.

Idea Odegaard per la mediana

Nonostante qualità importanti in campo ed un ruolo di spessore anche all'interno dello spogliatoio, la permanenza del centrocampista danese in quel di Londra non è più scontata.

Infatti i ripetuti stop fisici hanno causato l'ascesa di altri calciatori come Eze diventati fondamentali nel sistema di gioco di Arteta. Odegaard è quindi diventato un'alternativa e per questo potrebbe lasciare i Gunners per ritornare protagonista in un'altra realtà europea. Stando ad alcuni rumors, la Juve starebbe sondando il terreno per capire la fattibilità dell'operazione; un'operazione che al momento resta difficile vista la valutazione del cartellino del classe 98 che si aggira attorno ai 50 milioni, una cifra che la Vecchia Signora potrebbe ricavare da qualche cessione importante come quella di Koopmeiners. Al momento però non si può parlare di una vera e propria trattativa ma di un sondaggio da parte dei bianconeri che potrebbe diventare qualcosa di maggiormente concreto nei prossimi mesi.

Odegaard rappresenterebbe un colpo a cinque stelle per la Juventus e regalerebbe a mister Spalletti un calciatore totale. Grande tecnica, capacità realizzativa e negli assist, grande personalità e soprattutto duttilità nel ricoprire tutti i ruoli del centrocampo ed eventuale anche del reparto offensivo.

Si lavora al riscatto di Boga

Buon impatto sul mondo Juventus per Jeremie Boga che si sta ritagliando uno spazio importante nel progetto di Luciano Spalletti. Arrivato dal Nizza in prestito nel mercato invernale, l'esterno ivoriano ha subito offerto buone prestazioni e reti decisive come quella nel rocambolesco pareggio con la Roma. Stando alle ultime notizie, il club bianconero starebbe già valutando il riscatto a titolo definitivo dal Nizza; un riscatto molto contenuto a soli 5 milioni di euro e che potrebbe rappresenterare una buona opportunità.

Boga infatti è un giocatore centrato nel 4-2-3-1 di Spalletti e può essere una risorsa soprattutto nella prossima stagione vista la possibilità di giocare le coppe europee ed essere l'alternativa perfetta ai vari Yildiz ma anche Conceicao. Le prossime settimane potrebbero così essere decisive per la permanenza del classe 97 in bianconero.