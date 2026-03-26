L'Italia Under 21 si posiziona attualmente al secondo posto nel Girone E delle qualificazioni agli Europei di categoria del 2027. Questo piazzamento giunge dopo la conclusione della prima giornata del girone di ritorno, con gli Azzurrini che si trovano a tre punti di distanza dalla Polonia, la quale guida la classifica a punteggio pieno. La squadra italiana mantiene vive le proprie ambizioni di qualificazione diretta alla fase finale, puntando a rientrare tra le migliori seconde di tutti i gironi.

La situazione nel Gruppo E vede la Polonia saldamente al comando con 18 punti e una notevole differenza reti di +17.

Subito dietro si colloca l'Italia, con 15 punti e una differenza reti positiva di +12. A seguire, Montenegro e Svezia si trovano appaiate a 9 punti; tuttavia, il Montenegro presenta una differenza reti di -2, mentre la Svezia di -5. Chiudono la classifica la Macedonia del Nord con 3 punti (differenza reti -8) e l'Armenia, ancora a secco di punti con 0 e una differenza reti di -14.

Prossimi impegni cruciali per il cammino azzurro

Il calendario prevede appuntamenti di fondamentale importanza per le sorti del girone. Nella giornata odierna, giovedì 26 marzo, si disputerà l'incontro tra Italia e Macedonia del Nord. A seguire, domani, venerdì 27 marzo, saranno in programma le sfide Polonia-Armenia e Svezia-Montenegro.

Una vittoria degli Azzurrini contro la Macedonia del Nord non solo rafforzerebbe la loro posizione, ma potrebbe anche consolidare in maniera definitiva la seconda piazza nel girone. Questo risultato sarebbe cruciale per continuare a coltivare le speranze di qualificazione diretta alla fase finale della prestigiosa competizione continentale.

Il regolamento delle qualificazioni agli Europei U21 è chiaro: accedono direttamente alla fase finale tutte le prime classificate dei nove gironi e le tre migliori seconde. Le restanti sei squadre che si classificheranno al secondo posto si contenderanno gli ultimi tre posti disponibili attraverso un meccanismo di spareggi. È per questa ragione che ogni singolo punto conquistato e, in particolare, la differenza reti, possono rivelarsi elementi determinanti per il prosieguo del percorso dell'Italia verso l'obiettivo finale.

Il quadro generale delle qualificazioni europee Under 21

Le qualificazioni agli Europei Under 21 del 2027 rappresentano un torneo esteso che vede coinvolte ben 51 nazionali europee, distribuite in nove gironi eliminatori. L'Italia, come menzionato, è inserita nel Gruppo E, dove si confronta con avversarie del calibro di Polonia, Montenegro, Svezia, Macedonia del Nord e Armenia. La lotta per la qualificazione si preannuncia particolarmente serrata, con la Polonia che si è affermata come l'avversario principale per la conquista del primo posto. Parallelamente, gli Azzurrini sono chiamati a difendere con determinazione la loro attuale seconda posizione dagli attacchi e dalle ambizioni di squadre come Montenegro e Svezia.

La combinazione di una classifica aggiornata e un calendario di partite imminenti rende questa fase delle qualificazioni un momento di massima delicatezza per la selezione italiana. L'obiettivo primario rimane quello di ottenere il massimo risultato possibile in ogni incontro, al fine di assicurarsi l'accesso diretto alla fase finale del torneo o, in alternativa, di garantirsi un piazzamento utile per partecipare agli spareggi che decideranno gli ultimi posti disponibili.