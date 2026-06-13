Lando Norris ha fornito un’analisi lucida delle difficoltà incontrate dalla McLaren nel replicare le prestazioni della stagione precedente, in particolare al Gran Premio di Barcellona-Catalunya. La squadra ha faticato a competere per la pole position, evidenziando un divario significativo rispetto ai diretti concorrenti.

Prestazioni in Qualifica: Tra Speranze e Realtà

Le sessioni di prove libere avevano alimentato un cauto ottimismo. Norris aveva dominato la FP2, mentre Oscar Piastri si era assicurato il secondo posto sia in FP1 che in FP3, alle spalle di George Russell.

Tuttavia, la qualifica ha rivelato una realtà più complessa: entrambi i piloti McLaren si sono ritrovati a oltre tre decimi dalla pole position. Norris partirà dalla quarta posizione, condividendo la seconda fila con il leader del campionato Andrea Kimi Antonelli. Piastri, invece, scatterà settimo, avendo subito il sorpasso all’ultimo da Max Verstappen e Isack Hadjar. Un dato interessante è che i quattro piloti dei due team sono stati separati da un margine estremamente ridotto, appena 0,089 secondi.

La Consapevolezza del Gap Tecnico

Nonostante l’ottimismo iniziale del venerdì sera, Norris ha ammesso che la McLaren è stata “smascherata” in qualifica. “Basta guardare i loro onboard e i nostri; penso sia abbastanza facile vedere la differenza di bilanciamento e facilità nel produrre quel tempo”, ha dichiarato, confrontando la sua vettura con la Mercedes di Russell.

Ha espresso soddisfazione per la sua prestazione personale, pur riconoscendo il deficit della sua monoposto: “So che il gap era piccolo rispetto alla FP3, ma lui è in una macchina che può andare 0,3 secondi più veloce e io sono in una macchina che può forse andare 0,05 secondi più veloce, forse 0,1 secondi. Sono soddisfatto di oggi, e dovremmo essere felici come squadra.”

Il pilota britannico ha poi riflettuto sul successo dell’anno precedente in Spagna e a Monaco, sottolineando come sia difficile per il team accettare di non essere allo stesso livello. “Non abbiamo una macchina che è semplicemente buona ovunque. Abbiamo una macchina che è abbastanza buona a Miami, ragionevole in Canada, non male qui ma scioccante a Monaco”, ha spiegato, evidenziando la variabilità delle prestazioni della vettura su circuiti diversi.

Ha considerato il distacco di 0,3 secondi a Barcellona un “buon risultato”, specialmente se confrontato con il gap di 0,6 o 0,7 secondi registrato nel weekend precedente. “Non è una cosa negativa. No, siamo felici. È P4. Gli altri hanno fatto buoni giri, ma noi eravamo decisamente incapaci di raggiungerli”, ha concluso Norris.

Obiettivi Realistici per la Gara

In vista della gara, Norris ha mantenuto un approccio prudente e realistico. Ha definito “un compito arduo” battere una macchina che si è dimostrata 0,3 secondi più veloce in qualifica, specialmente in una gara dove spesso si cerca di guidare al di sotto del limite per preservare le gomme. “Loro possono guidare 0,3 secondi più lenti, preservare le gomme e restare comunque più veloci di noi.

Io dovrò spingere un decimo in più, surriscaldare le gomme, spingere più di loro per cercare di superarli”, ha affermato, delineando la sfida che lo attende.

Il pilota ha riconosciuto che la gara richiederà un equilibrio delicato tra spinta e gestione: “Penso sia una gara in cui non vuoi spingere troppo, ma è una gara in cui dovrai farlo se vuoi più del quarto posto. Lotteremo, ma penso che saremo anche realistici sulle nostre opportunità.” La McLaren si prepara quindi a una battaglia in pista, consapevole dei propri limiti ma determinata a massimizzare il risultato.