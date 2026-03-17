L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha conferito il Premio Stefano Farina a Marco Guida, arbitro di Torre Annunziata. L'annuncio, avvenuto durante la conferenza del Premio Bearzot, ha svelato il nome del direttore di gara premiato, riconoscimento dedicato a Stefano Farina, scomparso il 23 maggio 2017. La motivazione ufficiale, letta dal Vicepresidente Vicario AIA Francesco Massini, definisce Guida un "punto di riferimento per il movimento arbitrale grazie a competenza, disciplina e motivazione trasmessa alle nuove generazioni", e un "modello per i più giovani e interprete autorevole dei valori dell'arbitraggio".

Guida riceverà il premio con Cesc Fabregas e Fabio Capello. Sarà riconosciuta anche Valentina Zamburru, giovane arbitra sarda di 17 anni, vittima di un'aggressione il 28 febbraio durante una partita Under 17.

Guida: professionalità e ispirazione

La carriera di Marco Guida è un esempio di impegno costante, rendendolo una figura di riferimento nel panorama arbitrale. Ha ricevuto anche il Premio 'Gianni Beschin' dalla Sezione AIA di Rossano. In quell'occasione, Guida espresse orgoglio per il premio, nonostante un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi, sottolineando l'importanza di valori etici e sportivi, preparazione e concentrazione. La sua testimonianza fu accolta con entusiasmo dai giovani arbitri.

Nuove tutele contro la violenza arbitrale

Il tema della tutela della figura arbitrale è prioritario. Il Presidente AIA, Antonio Zappi, ha annunciato imminenti sviluppi legislativi volti a contrastare le aggressioni. Si prospetta l'introduzione di specifiche tutele nel codice penale, con la possibilità di arresto in flagranza per atti di violenza. Questo è un segnale forte per il movimento, mirato a garantire maggiore sicurezza e rispetto per i direttori di gara.

La premiazione di Marco Guida e il riconoscimento a Valentina Zamburru sono un tributo a professionalità e impegno, e un messaggio di sostegno e vicinanza a tutti gli arbitri. In particolare, si vuole esprimere solidarietà ai più giovani, fondamentali per il corretto svolgimento delle competizioni sportive.