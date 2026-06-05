L'asse di mercato tra Juventus e Atletico Madrid si conferma tra i più caldi di questo inizio estate. Secondo le ultime indiscrezioni, i contatti tra i due club sarebbero sempre più frequenti e non riguarderebbero soltanto un singolo giocatore. A Milano invece, il profilo di Arne Slot sembrerebbe essere già sfumato, mentre l'Inter potrebbe definitivamente virare su Solet dell'Udinese dopo il muro alzato dalla Roma per Mancini.

Da Nico Gonzalez a Oblak: la Juventus guarda in casa Atletico

Tra i temi più caldi di questo inizio giugno c'è quello legato a Nico Gonzalez.

L'esterno argentino avrebbe convinto l'Atletico Madrid durante l'ultima stagione e il club spagnolo starebbe valutando la possibilità di confermarlo anche per il futuro. Parallelamente, la Juventus continua a monitorare Alexander Sorloth, centravanti che piace per caratteristiche fisiche e esperienza internazionale e nelle ultime ore avrebbe messo nel mirino ache Jan Oblak: il portiere sloveno, classe 1993, rappresenterebbe quel profilo di assoluta affidabilità ed esperienza al quale affidare le chiavi della porta senza particolari preoccupazioni. L'Atletico potrebbe lasciarlo partire per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, una valutazione ritenuta accessibile dalla Continassa. Il vero ostacolo sarebbe però rappresentato dall'ingaggio: circa 12 milioni netti a stagione, una somma attualmente fuori dai parametri economici della Juventus.

Per rendere concreta la trattativa, sarebbe quindi necessario un deciso ridimensionamento delle richieste economiche da parte dell'estremo difensore.

Milan e Inter, strategie differenti per costruire il futuro

A Milano continua invece a tenere banco la questione allenatore. In casa rossonera il nome di Arne Slot sarebbe ormai destinato a uscire definitivamente dai radar. L'ex tecnico del Liverpool preferirebbe infatti prendersi una pausa e valutare con calma il prossimo progetto professionale. Restano invece in corsa Mauricio Pochettino, attuale commissario tecnico degli Stati Uniti, e Oliver Glasner, reduce dall'esperienza al Crystal Palace e da una stagione che, secondo le indiscrezioni, avrebbe impreziosito il suo curriculum con risultati di grande prestigio.

Sulla sponda nerazzurra, invece, l'attenzione si concentra sulla difesa. L'Inter starebbe accelerando per Oumar Solet dell'Udinese, individuato come possibile rinforzo per il reparto arretrato. Una scelta che potrebbe essere stata favorita dalla resistenza opposta dalla Roma e da Gian Piero Gasperini per Gianluca Mancini. L'arrivo del difensore francese consentirebbe inoltre a Cristian Chivu di proseguire il processo di ringiovanimento della rosa senza rinunciare a fisicità e prospettiva.