Il Milan ha conquistato una vittoria fondamentale sul campo della Cremonese, grazie alle reti decisive siglate da Pavlovic al novantesimo minuto e da Leao al novantaquattresimo. Questo successo mantiene viva la speranza di rimonta della squadra rossonera in vista del derby contro l’Inter, in programma sabato prossimo.

Il match e le sue svolte

La partita è rimasta equilibrata e priva di emozioni significative per gran parte della sua durata, con poche occasioni concrete da ambo le parti. Il momento cruciale è arrivato negli ultimi istanti: prima il colpo di testa vincente di Pavlovic al 90’, che ha sbloccato il risultato, e poi il raddoppio in contropiede di Leao al 94’, che ha fissato il punteggio finale.

Questa importante affermazione permette al Milan di consolidare la propria seconda posizione in classifica, mantenendo un distacco di dieci punti dall’Inter capolista.

Conseguenze in classifica

Grazie a questa vittoria, il Milan rafforza ulteriormente la propria presenza in zona Champions League. La Cremonese, invece, rimane ferma a ventiquattro punti, in coabitazione con Fiorentina e Lecce, e si appresta ad affrontare uno spareggio salvezza contro il Lecce nella prossima giornata.

Il derby contro l’Inter

Il derby tra Milan e Inter è fissato per domenica 8 marzo alle ore 20.45. L'appuntamento si preannuncia come un momento potenzialmente decisivo nella corsa per la vittoria dello scudetto.

Situazione della squadra

Alla vigilia della sfida contro la Cremonese, l'allenatore aveva sottolineato l'importanza della partita imminente e la necessità di valutare le condizioni della squadra in vista del derby. Era stato inoltre fornito un aggiornamento sulle condizioni di alcuni giocatori: Gabbia sarebbe stato indisponibile, mentre Loftus Cheek aveva recuperato e Gimenez, dopo la fase di preatletizzazione, era in buona condizione e pronto a riprendere gli allenamenti con il gruppo.