Il tecnico Massimiliano Allegri ha definito “importante” il successo ottenuto contro la Cremonese, sottolineando come la vittoria fosse fondamentale per rialzare il morale dopo la pesante sconfitta subita contro il Parma. Allegri ha evidenziato la complessità della partita, rimasta in bilico fino agli ultimi istanti, e ha elogiato la determinazione della squadra, capace di crederci fino alla fine.

“Vincere oggi era importante per tenere alto il morale e cancellare la pesante sconfitta col Parma della settimana scorsa”, ha spiegato il tecnico, aggiungendo: “È stata una partita molto complicata, la Cremonese è una squadra difficile da affrontare, ci ha pressato molto e ci ha creato problemi nella gestione del pallone”.

Le difficoltà nella costruzione del gioco

Allegri ha riconosciuto le difficoltà incontrate nella costruzione del gioco, soprattutto nella prima parte della gara. La pressione avversaria ha limitato le linee di passaggio, costringendo il Milan a forzare alcune soluzioni. Nonostante ciò, il tecnico ha sottolineato la capacità del gruppo di reagire e di mantenere la concentrazione fino al fischio finale.

Uno sguardo al futuro e al derby

Guardando avanti, Allegri ha invitato a mantenere l’equilibrio: “Non dobbiamo guardare troppo avanti. Il derby arriverà e saremo pronti”. Riguardo alla possibilità di riaprire il campionato, ha osservato con realismo: “I nerazzurri sono avanti di dieci punti e non sarà facile.

Stanno tenendo una media molto importante in questo momento della stagione. Noi dobbiamo seguire il nostro percorso e arrivare alla fine con più punti possibile”.

La pressione dell’Inter in vetta

L’Inter sta mantenendo una media punti elevata in questa fase della stagione, confermando la leadership in classifica. Questo rende ancora più arduo il tentativo di rimonta da parte del Milan, che deve concentrarsi sul proprio percorso per accumulare il maggior numero di punti possibile.