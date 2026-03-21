Doveva essere la serata del sorpasso e invece si è trasformata in un’occasione sprecata. La Juventus non va oltre l’1-1 contro il Sassuolo allo Stadium, un risultato che sorprende per come si era messa la gara e che rischia di pesare in maniera significativa nella corsa alla prossima Champions League. I bianconeri, avanti nel primo tempo grazie al talento di Kenan Yildiz, si sono fatti rimontare nella ripresa da Andrea Pinamonti, autore del gol che ha fissato il punteggio sull’1-1. Un pareggio che lascia più di un rimpianto alla squadra guidata da Luciano Spalletti.

Occasione mancata: classifica corta e rivali in agguato

La partita si era messa sui binari giusti per la Juventus già al 14’ del primo tempo, quando Yildiz ha trovato il vantaggio con una giocata delle sue, confermando ancora una volta il proprio talento. I bianconeri sembravano in controllo, consapevoli dell’importanza dei tre punti: una vittoria avrebbe permesso di portarsi a +5 sulla Roma e di superare il Como, mettendo pressione alle dirette concorrenti in vista degli impegni del giorno successivo.

Nella ripresa, però, è arrivata la doccia fredda. Il Sassuolo ha trovato il pareggio con Pinamonti, bravo a sfruttare una delle poche occasioni concesse dalla difesa bianconera. Da quel momento, la Juventus si è riversata nel campo avversario, sprecando anche un calcio di rigore nei minuti finali, non trovando però lo spunto giusto.

Ora la classifica torna a farsi pericolosamente corta: la Roma, impegnata contro il Lecce, potrebbe riagganciare i bianconeri a quota 54, mentre il Como, atteso dalla sfida contro il Pisa, fanalino di coda insieme al Verona, ha l’occasione concreta di allungare a +3 e con gli scontri diretti a favore.

Un pareggio che pesa: Champions a rischio e mercato condizionato

Il pareggio contro il Sassuolo rischia di avere conseguenze ben oltre il semplice risultato di giornata. La corsa alla Champions League si complica e ogni punto perso in questa fase della stagione può risultare decisivo. Per la Juventus, infatti, la qualificazione alla massima competizione europea non rappresenta solo un obiettivo sportivo, ma anche economico.

Gli introiti garantiti dalla UEFA sarebbero fondamentali per pianificare il mercato estivo e rafforzare una rosa che necessita di innesti di qualità.

Questo passo falso, dunque, potrebbe costare caro alla “Vecchia Signora”, che ora si trova a dover inseguire e, allo stesso tempo, guardarsi alle spalle.