Ivan Provedel, portiere della Lazio, è stato sottoposto a un intervento chirurgico di stabilizzazione artroscopica della spalla. L’operazione, che si è conclusa con pieno successo, si è tenuta presso il Concordia Hospital di Roma ed è stata eseguita dai dottori Giovanni Di Giacomo e Alberto Costantini. Provedel era affetto da una lesione capsulo‑legamentosa e ora inizierà il percorso riabilitativo secondo le indicazioni dello staff medico.

Dettagli dell’intervento

Prospettive e contesto

L’infortunio di Provedel era stato precedentemente diagnosticato tramite risonanza magnetica, che aveva evidenziato una lesione del legamento gleno‑omerale associata a interessamento del cercine glenoideo. L’intervento è stato programmato per stabilizzare la spalla e porre fine alla sintomatologia dolorosa persistente.

Conferma diagnostica

