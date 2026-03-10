Il futuro di Neymar con la nazionale brasiliana si presenta incerto. L’attaccante non è stato incluso nella lista dei convocati del Santos per la partita contro il Mirassol, valida per la quinta giornata del campionato brasiliano di serie A, a causa di un affaticamento muscolare. La sua assenza ha destato preoccupazione non solo nella Federazione brasiliana (CBF), ma anche nel commissario tecnico Carlo Ancelotti, che aveva programmato di valutare personalmente le sue condizioni in campo prima di definire la rosa per le amichevoli di marzo.

Il 34enne non ha preso parte all’allenamento di lunedì per il medesimo motivo, e l’allenatore del Santos, Juan Pablo Vojvoda, ha optato per la sua esclusione dalla gara.

Ancelotti, che aveva inserito Neymar in una lista preliminare, intendeva recarsi allo stadio Maião, nello stato di San Paolo, per osservarlo da vicino. L’annuncio ufficiale della lista dei convocati per le amichevoli internazionali di marzo è fissato per lunedì prossimo.

Implicazioni per la Seleção

L’assenza di Neymar ha generato incertezza all’interno della CBF e tra lo staff tecnico della Seleção. La decisione di preservarlo per evitare rischi fisici è stata assunta in accordo con il club, ma ha infranto le aspettative di Ancelotti, che sperava di vederlo all’opera contro il Mirassol. La sua ultima possibilità per convincere il tecnico sembra essere la partita contro il Corinthians, in programma domenica, che precede la convocazione definitiva.

Valutazione fisica

La CBF e Ancelotti hanno manifestato sorpresa e frustrazione per l’assenza di Neymar, considerata un’occasione mancata per valutarne la condizione fisica. L’allenatore ha ribadito che selezionerà esclusivamente giocatori al cento per cento della forma, e la mancata presenza contro il Mirassol potrebbe seriamente compromettere le sue possibilità di essere incluso nella lista finale per le amichevoli contro Francia e Croazia, previste il 26 e il 31 marzo. La convocazione definitiva è attesa per il 16 marzo.