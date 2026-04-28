Una giornata memorabile per il tennis italiano al Masters 1000 di Madrid: Flavio Cobolli ha centrato un traguardo storico, accedendo agli ottavi di finale per la prima volta in carriera. L'azzurro ha dimostrato una superiorità netta sulla terra rossa della capitale spagnola, superando il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo con un convincente 6-3 6-2. Questa vittoria sottolinea la solidità e la determinazione di Cobolli, che si conferma tra i protagonisti emergenti del torneo.

La prestazione di Cobolli contro Vallejo, numero 96 del ranking mondiale e rivelazione del torneo per aver eliminato avversari di calibro come Grigor Dimitrov e Learner Tien, è stata impeccabile.

L'italiano ha imposto il proprio gioco fin dalle prime battute, non lasciando scampo al suo avversario. Con questo successo, Flavio Cobolli si unisce a Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, formando un terzetto di tennisti italiani che proseguono il loro cammino verso le fasi più avanzate della competizione madrilena.

Il cammino degli italiani e l'uscita di scena di Darderi

Mentre Cobolli festeggia, il percorso di Luciano Darderi al Masters 1000 di Madrid si è interrotto ai sedicesimi di finale. Dopo un inizio di stagione promettente, che lo aveva visto raggiungere la top 20 ATP, Darderi era alla ricerca di conferme importanti. Tuttavia, sulla superficie rossa di Madrid, ha dovuto arrendersi all'argentino Francisco Cerúndolo, che si è imposto con un eloquente 6-2 6-3.

Il match, che non è stato mai realmente in discussione, ha visto Cerúndolo dominare, lasciando poche speranze all'italiano, che nel turno precedente aveva superato il fratello Juan. Cerúndolo affronterà ora Alexander Blockx nel prossimo incontro.

Prossimi impegni: Cobolli contro Medvedev

Per Flavio Cobolli, la sfida si fa ora ancora più ardua. Il suo prossimo avversario sarà il quotato Daniil Medvedev, che ha conquistato l'accesso agli ottavi superando Nicolai Kjaer con un doppio 6-3. Questo sarà il terzo confronto diretto tra Cobolli e l'ex numero uno al mondo: i precedenti risalgono allo US Open 2024 e al torneo di Pechino dello stesso anno, entrambi vinti dal tennista russo. Nonostante i precedenti non favorevoli, Cobolli potrà affrontare questo impegno con l'entusiasmo e la fiducia derivanti dal suo eccellente percorso nel torneo madrileno, cercando di sovvertire i pronostici e continuare a sognare in grande.

Il Masters 1000 di Madrid continua così a tenere alta l'attenzione sul tennis italiano, con tre azzurri ancora in corsa e la speranza concreta di vederli protagonisti nelle fasi cruciali di questa prestigiosa competizione internazionale.