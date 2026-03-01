Gian Piero Gasperini ha incluso Paulo Dybala nella lista dei convocati per la sfida dell’Olimpico contro la Juventus, in programma questa sera. L’argentino, tornato ad allenarsi in gruppo nei giorni scorsi, partirà dalla panchina. “Sta meglio, ma non è in condizione di giocare”, aveva spiegato il tecnico riferendosi a un suo possibile impiego da titolare. Dybala sarà comunque a disposizione e potrà entrare a gara in corso, mentre dall’inizio si va verso la coppia Pellegrini–Pisilli con Malen in avanti.

Condizioni fisiche e scelte tattiche

Il rientro in gruppo di Dybala ha convinto Gasperini a convocarlo, ma la condizione fisica non è ancora ottimale per un impiego dall’inizio.

Il tecnico ha chiarito che l’argentino “sta meglio, ma non è in condizione di giocare”, confermando la scelta di tenerlo in panchina e di valutarne l’ingresso solo a gara in corso. In attacco, dunque, la Roma dovrebbe schierare Malen come riferimento offensivo, supportato da Pellegrini e Pisilli.

Strategie di impiego per Dybala

La decisione di convocare Dybala è arrivata dopo un provino decisivo nell’ultimo allenamento, che ha convinto Gasperini a inserirlo nella lista. Tuttavia, la prudenza ha prevalso: l’argentino non è ancora al cento per cento e sarà utilizzato solo a gara in corso, come arma tattica nella ripresa. L’obiettivo è preservare il giocatore, evitando rischi inutili e integrandolo gradualmente nel gioco della squadra.