L'ex campione del mondo Romário è tornato al centro del dibattito calcistico brasiliano, esprimendo una critica aperta nei confronti del commissario tecnico Carlo Ancelotti. Oggetto della contesa è l'esclusione di Neymar dalla nazionale, una decisione che Romário contesta con forza, sostenendo che la selezione debba sempre includere i “migliori e più talentuosi” giocatori. A suo dire, un fuoriclasse come Neymar meriterebbe la convocazione anche se non al culmine della sua forma fisica.

La posizione di Ancelotti, tuttavia, rimane rigorosa. L'allenatore italiano ha ribadito che l'attaccante sarà preso in considerazione per la Seleção solo quando avrà recuperato la sua “condizione fisica al 100%”.

Questa linea è dettata dai recenti problemi al ginocchio che hanno limitato il rendimento di Neymar negli ultimi mesi, con il giocatore attualmente impegnato nella fase di recupero dopo il suo ritorno al Santos.

Il richiamo di Romário per Neymar in Nazionale

Le dichiarazioni di Romário hanno riacceso un acceso dibattito tra i tifosi in vista del Mondiale 2026. Molti appassionati considerano ancora Neymar una pedina potenzialmente decisiva per le sorti della nazionale brasiliana. L'ex attaccante, pur garantendo il suo sostegno incondizionato alla squadra, ha espresso il desiderio di vedere Neymar in campo durante il prossimo appuntamento mondiale. La sua critica si è conclusa con un monito diretto ad Ancelotti: “Presti attenzione, signore: un campione deve giocare”.

La ferma posizione di Ancelotti sulla condizione fisica

Dall'altra parte, Carlo Ancelotti ha mantenuto una linea inflessibile. L'allenatore ha chiarito che la convocazione di Neymar dipenderà esclusivamente dal suo effettivo stato di forma fisica. Ha sottolineato l'importanza cruciale di essere al cento per cento per affrontare un torneo impegnativo come il Mondiale, ribadendo che solo in quelle condizioni l'attaccante potrà essere considerato per la squadra.

Il sostegno di Ronaldo Nazário al talento di Neymar

A rafforzare il fronte favorevole a Neymar si aggiunge anche la voce di Ronaldo Nazário. L'ex attaccante ha espresso un giudizio positivo sul valore del numero dieci, suggerendo che Neymar potrebbe rappresentare una risorsa importante per Ancelotti.

Ronaldo ha affermato: “Può essere un giocatore utile che forse non giocherà tutte le partite né tutti i minuti, ma tecnicamente è molto importante e ha dimostrato il suo valore ovunque sia stato”. Ha poi aggiunto una nota di speranza: “Spero che sia in buona forma fisica e disponibile per Ancelotti. Se è in forma, sono sicuro che Ancelotti lo porterà al Mondiale”. Questo punto di vista evidenzia come, per alcuni, il talento intrinseco di Neymar possa superare la necessità di una presenza costante in campo, purché la condizione fisica generale sia adeguata.