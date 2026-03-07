Al Via del Mare, domenica alle 12.30, Lecce e Cremonese si affrontano in una partita cruciale per la salvezza. Lo stadio è sold out e una tensione palpabile coinvolge squadra e tifosi.

Una sfida carica di significato

Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha sottolineato l’importanza della gara: “È una partita sentita da squadra e città: il calcio è questo e ci sono gare con una certa importanza. Ci sarà tensione, con l’attesa che sale, sarà necessario gestirla. Ci vorrà il giusto equilibrio sapendo che si tratta di una sfida importantissima.

Ne resteranno altre dieci, ma al momento è quella più importante”.

Di Francesco ha aggiunto: “All’andata avevano 4‑5 punti, ora siamo a pari punti. Il risultato è importante, avremo le nostre tensioni, ma le avranno anche loro. Sarà necessario sfruttare al meglio il calore dei nostri tifosi, con il sold out dello stadio. Dovremo caricare la sfida nel modo giusto e viverla per tutti e cento minuti. È impensabile pensare di vincere la gara nel primo tempo, va giocata con intelligenza per l’intera durata”.

Problemi di formazione e ritorni

Il Lecce dovrà fare a meno di Berisha, Camarda e Gaspar, con dubbi soprattutto a centrocampo: “In quel reparto ho dei dubbi – ha spiegato Di Francesco – Nelle altre zone ho già deciso lo schieramento iniziale, e chi subentrerà avrà la stessa importanza.

Gandelman ha fatto oggi un po’ di allenamento con il resto della squadra, Coulibaly ha qualche problemino. Dovrà trovare la soluzione migliore per incidere sulla gara almeno dall’inizio”.

Per la Cremonese, invece, la novità è il reintegro di David Okereke nella lista dei convocati: “Il gruppo ha lavorato bene durante la settimana e finalmente posso contare su diverse soluzioni soprattutto a centrocampo, situazione che permetterà di fare scelte più mirate per affrontare una partita delicata”, ha dichiarato l’allenatore Davide Nicola. “Dobbiamo guardare avanti senza timori. Il passato non deve condizionare il cammino della Cremonese, perché l’unica cosa che conta è il futuro e la capacità di costruirlo partita dopo partita.

L’obiettivo resta la salvezza e per raggiungerlo serviranno entusiasmo, fiducia e la consapevolezza dei propri mezzi”.

Contesto e orario della partita

La gara, valida per la ventottesima giornata del campionato, è in programma domenica 8 marzo alle ore 12.30 al Via del Mare di Lecce. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, piattaforma che detiene i diritti per tutte le partite del turno, con la possibilità di visione anche tramite app su smart TV, Sky Q o decoder Sky con canale DAZN.

Si tratta di uno scontro diretto in chiave salvezza: Lecce e Cremonese sono appaiate in classifica e la posta in palio è altissima. La diretta radiofonica sarà garantita da Rai Radio 1 e Radio Sportiva, con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 12.30.