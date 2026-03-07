La Juventus continua a guardarsi intorno con attenzione in vista della prossima stagione e uno dei reparti che potrebbe essere ritoccato è quello delle corsie laterali. Negli ultimi anni i bianconeri hanno cercato di costruire una rosa più profonda e competitiva sugli esterni e anche per questo motivo il club monitora diversi profili giovani in grado di garantire qualità e prospettiva. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, la dirigenza juventina avrebbe inviato alcuni osservatori per seguire da vicino Michael Kayode, terzino destro classe 2004 che sta attirando l’attenzione di diversi club europei.

L’idea della Juventus sarebbe quella di individuare un giocatore capace di offrire una valida alternativa a Pierre Kalulu, garantendo freschezza atletica e margini di crescita importanti. Il Brentford, club che detiene il cartellino del giocatore, non sembra però intenzionato a fare sconti: la valutazione attuale si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, una cifra significativa considerando che gli inglesi lo avevano acquistato dalla Fiorentina per circa 18 milioni. Nonostante ciò, i bianconeri continuano a seguire con grande attenzione l’evoluzione del calciatore.

Kayode osservato speciale

Michael Kayode rappresenta uno dei profili più interessanti tra i giovani terzini del panorama europeo.

Dotato di grande fisicità, velocità e capacità di spinta, il difensore italiano ha dimostrato di poter ricoprire con efficacia tutta la fascia destra, abbinando qualità difensive a una buona partecipazione alla manovra offensiva. La sua crescita negli ultimi anni è stata costante e proprio per questo diversi club hanno iniziato a monitorarlo con attenzione.

Per la Juventus, Kayode non è un nome completamente nuovo. Il difensore, infatti, ha già avuto un breve passaggio nel settore giovanile bianconero prima di proseguire il suo percorso altrove. Dopo quell’esperienza, il club torinese decise di cederlo al Gozzano, scelta che ha poi permesso al giocatore di proseguire la propria crescita e di costruirsi un percorso che lo ha portato prima alla Fiorentina e poi al Brentford.

Oggi Kayode è considerato un giocatore con ampi margini di miglioramento e proprio per questo la Juventus starebbe valutando attentamente l’opportunità di riportarlo a Torino. Tuttavia, l’operazione non si preannuncia semplice: la richiesta economica del Brentford è elevata e il club inglese sembra convinto del valore del suo terzino. I bianconeri, quindi, dovranno valutare con attenzione se affondare il colpo o se continuare a monitorare la situazione nei prossimi mesi.

Il futuro di Cambiaso

Parallelamente alla ricerca di nuovi rinforzi, la Juventus deve anche fare delle riflessioni sui giocatori già presenti in rosa. Tra questi c’è Andrea Cambiaso, uno degli esterni che negli ultimi mesi è stato utilizzato con continuità da Luciano Spalletti.

Il numero 27 bianconero ha trovato spazio con regolarità nelle rotazioni della squadra e, nonostante qualche errore che è costato caro alla Juventus in alcune partite, il tecnico continua a dargli fiducia. Cambiaso sembra infatti avere un buon rapporto con l’allenatore e questo elemento potrebbe incidere in modo significativo sulle decisioni future.

All’interno dello spogliatoio bianconero il suo ruolo è diventato sempre più importante e, proprio per questo motivo, una sua eventuale partenza non appare così scontata. La Juventus considera Cambiaso un giocatore utile per il sistema di gioco di Spalletti e per la gestione della rosa durante una stagione lunga e impegnativa.

Alla fine, quindi, il suo futuro potrebbe dipendere soprattutto dalle eventuali offerte che arriveranno sul tavolo della dirigenza.

Solo di fronte a una proposta particolarmente importante il club potrebbe prendere in considerazione la possibilità di cederlo. In caso contrario, Cambiaso potrebbe continuare a essere uno dei punti di riferimento della Juventus sulle fasce anche nelle prossime stagioni.