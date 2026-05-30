Il Milan sta intensificando le proprie attività per definire il nuovo assetto tecnico e dirigenziale. La società rossonera ha in programma una serie di incontri cruciali che delineeranno il futuro della squadra e della sua struttura sportiva. Tra gli appuntamenti più attesi, spicca un colloquio con Oliver Glasner, l'allenatore che ha recentemente condotto il Crystal Palace alla vittoria della Conference League. Parallelamente, i vertici del club, rappresentati da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, si preparano a incontrare Ralf Rangnick per discutere il suo potenziale ruolo di direttore tecnico.

Oliver Glasner: il profilo per la panchina rossonera

Il nome di Oliver Glasner emerge con forza come il candidato più accreditato per assumere la guida tecnica del Milan. Il suo recente trionfo in Conference League con il Crystal Palace ha rafforzato la sua reputazione, rendendolo un profilo di grande interesse per la dirigenza milanista. Un incontro fondamentale con il tecnico è atteso per l'inizio della prossima settimana. Questo appuntamento sarà cruciale per valutare non solo la sua disponibilità a intraprendere una nuova avventura in Italia, ma anche la piena compatibilità della sua visione tattica e strategica con il progetto sportivo che il Milan intende sviluppare. L'obiettivo è assicurarsi una figura in grado di infondere nuova energia e portare la squadra a raggiungere traguardi ambiziosi.

Ralf Rangnick: il potenziale direttore tecnico

Contemporaneamente alle discussioni per la panchina, il Milan si concentra sulla figura di Ralf Rangnick, che potrebbe ricoprire un ruolo chiave nella nuova organizzazione societaria. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono pronti a incontrare il manager tedesco per approfondire i dettagli e le condizioni del suo possibile arrivo come direttore tecnico. La presenza di Rangnick all'interno della struttura rossonera è vista come un elemento potenzialmente trasformativo. La sua vasta esperienza e la sua riconosciuta capacità di costruire progetti a lungo termine potrebbero renderlo il fulcro della nuova struttura sportiva del club, fornendo una direzione strategica chiara e innovativa per lo sviluppo della squadra e del settore giovanile.

La sua visione potrebbe essere determinante per il rilancio e la crescita del Milan a livello internazionale.

Le tempistiche della riorganizzazione

La tabella di marcia per questa riorganizzazione tecnica e dirigenziale è già definita con precisione. Le informazioni indicano che Ralf Rangnick incontrerà la federazione austriaca nella giornata di lunedì, un impegno che precede il suo colloquio con i rappresentanti del Milan. Subito dopo, nella giornata di martedì della prossima settimana, sarà la volta di Oliver Glasner, che sarà ricevuto dai dirigenti rossoneri. Questi appuntamenti ravvicinati non sono casuali, ma segnano l'avvio concreto e decisivo di un processo di profonda ristrutturazione. Il Milan dimostra così la sua determinazione a procedere rapidamente nella definizione dei ruoli chiave, ponendo le basi per un futuro che si preannuncia ricco di cambiamenti e nuove sfide.