La giornata del 17 aprile rappresenta uno snodo cruciale per la Ternana, chiamata a confrontarsi con un passaggio delicatissimo sul piano giudiziario. Nel pomeriggio, presso il Tribunale di Terni, la sezione fallimentare è chiamata a esaminare la situazione del club rossoverde, tenendo conto anche dell’atto di liquidazione volontaria presentato dalla proprietà. Un elemento che non basta, però, a spostare il baricentro della decisione, visto che resta prioritaria l’istanza di liquidazione giudiziale avanzata dalla Procura.

Il rischio concreto è quello di un’interruzione traumatica dell’attività sportiva, scenario che coinvolgerebbe non solo la società ma l’intero equilibrio del girone B di Serie C.

Le perplessità espresse in sede giudiziaria riguardano soprattutto la tutela dei creditori e la continuità del titolo sportivo, in un contesto reso ancora più instabile dalla rinuncia all’incarico del liquidatore, avvenuta nelle ultime ore.

Nonostante il quadro complesso, la squadra prosegue la propria attività sul campo e si prepara ai prossimi impegni ufficiali, segnale di una normalità solo apparente. Intanto, il confronto con il caso Siracusa offre un precedente recente: il club siciliano è riuscito a evitare la liquidazione giudiziale grazie a una documentazione ritenuta convincente dalla Procura, pur in presenza di criticità economiche e ritardi nei pagamenti.

Ternana in bilico

Per la Ternana, invece, il verdetto resta incerto e carico di conseguenze.

La decisione del Tribunale non avrà impatto solo sul futuro del club, ma potrebbe ridefinire equilibri sportivi e regolamentari dell’intero campionato, alimentando tensioni e interrogativi sulla regolarità della competizione. Una giornata che vale molto più di una semplice udienza.

Il caso Ternana non è un episodio isolato, ma l’ennesimo segnale di un sistema che continua a scricchiolare. La Serie C resta un campionato dove la sostenibilità economica è spesso più fragile dei risultati sportivi: costi in aumento, ricavi limitati e modelli gestionali troppo esposti rendono ogni stagione una corsa sul filo.

Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le situazioni critiche e anche realtà come il Rimini FC hanno dovuto fare i conti con gravi difficoltà societarie, confermando un trend preoccupante.

Il punto è semplice: finché non si interviene su regole, controlli e distribuzione delle risorse, questi casi non saranno eccezioni ma quasi una consuetudine.

Il rischio è chiaro: perdere credibilità, destabilizzare i campionati e allontanare investitori seri. E a quel punto non è più solo un problema dei singoli club, ma dell’intero sistema calcio.