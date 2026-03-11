Udinese, Jordan Zemura è costretto a uno stop a causa di una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Il club ha comunicato l’infortunio al termine degli esami strumentali, precisando che il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e che le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime settimane.

Durata dello stop e conseguenze per la squadra

L’assenza di Zemura si protrarrà per almeno tre settimane. Una perdita importante per mister Kosta Runjaic, che vede ridursi le opzioni sulle fasce dopo anche la rottura del crociato di Zaniolo, il quale ha già concluso la stagione.

Soluzioni in vista della Juventus

In vista della partita di sabato sera contro la Juventus, l’Udinese dovrà affidarsi a soluzioni alternative. Sulla fascia sinistra si alterneranno il ventenne Juan Arizala e Hassane Kamara, appena rientrato da un problema fisico, mentre sulla destra agirà Kingsley Ehizibue.

Tempi di recupero e riabilitazione

La diagnosi conferma la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. È stato avviato immediatamente il percorso riabilitativo, con una valutazione continua delle condizioni del giocatore nelle prossime settimane.