La posizione di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham appare già fragile dopo un esordio negativo. Secondo i media britannici, il tecnico croato sarebbe infatti a rischio esonero. Dopo quattro partite sulla panchina degli Spurs, Tudor non avrebbe portato alcun miglioramento tangibile né nel gioco né nei risultati, alimentando così le voci su un possibile allontanamento.

Il giudizio dei media britannici

I tabloid inglesi, con la Bbc in prima linea, hanno bocciato senza mezzi termini l'esperienza di Tudor, definendolo “l’uomo sbagliato al posto sbagliato”.

La sconfitta per 5-2 contro l’Atletico Madrid in Champions League ha ulteriormente aggravato la situazione, soprattutto a causa della controversa scelta di schierare il giovane portiere Antonin Kinsky al posto del titolare Vicario. Questa decisione è stata poi corretta dopo soli diciassette minuti a causa di errori gravi commessi dal portiere ceco, uscito dal campo in lacrime.

Il contesto e le prospettive

Da quando ha preso il posto di Thomas Frank, Tudor ha collezionato quattro sconfitte in altrettante partite, senza riuscire a invertire la rotta negativa. I media britannici sottolineano come la squadra, impegnata nella lotta per non retrocedere, non abbia mostrato segnali di ripresa né sul piano tattico né su quello mentale.

In questo scenario, si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile ritorno di Mauricio Pochettino sulla panchina degli Spurs.

La scelta del portiere e le critiche

La decisione di Tudor di affidarsi a Kinsky, portiere classe 2003, per una partita cruciale come l’andata degli ottavi di Champions League ha suscitato molte critiche. Kinsky, al suo esordio assoluto nella competizione, ha commesso due errori decisivi nei primi quindici minuti, costringendo Tudor a sostituirlo con Vicario. Il giovane portiere è uscito dal campo visibilmente scosso, mentre i media britannici hanno evidenziato come questa scelta abbia contribuito a minare ulteriormente la credibilità del tecnico croato.