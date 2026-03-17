La UEFA ha siglato una nuova e significativa partnership con il Gruppo Schwarz, uno dei maggiori operatori europei nel settore della distribuzione. L'obiettivo primario di questa collaborazione è rafforzare gli investimenti sulla sostenibilità all'interno del calcio europeo, segnando un passo cruciale verso la promozione di pratiche più responsabili e innovative nel panorama sportivo continentale.

Il Gruppo Schwarz, noto per i suoi marchi Lidl e Kaufland, si impegnerà attivamente a sostenere progetti e iniziative volti a ridurre l'impatto ambientale delle attività calcistiche, promuovendo al contempo la responsabilità sociale.

Questa partnership strategica mira a facilitare una transizione verso modelli operativi più sostenibili, sia dal punto di vista ecologico che sociale, attraverso investimenti mirati e una proficua condivisione di competenze tra tutte le parti coinvolte.

Un impegno condiviso per il futuro del calcio

Questa collaborazione si inserisce in un quadro più ampio di iniziative intraprese dalla UEFA per posizionare il calcio europeo come un modello di sostenibilità. L'accordo prevede la realizzazione di progetti concreti che coinvolgeranno direttamente club, tifosi e comunità locali, con l'intento di generare benefici tangibili e misurabili. Michele Uva, direttore esecutivo per la sostenibilità sociale e ambientale della UEFA, ha enfaticamente dichiarato che "La sostenibilità deve diventare un motore di valore oltre le intenzioni", sottolineando l'urgenza di passare dagli impegni formali a azioni concrete.

Durante un recente incontro che ha riunito i principali partner commerciali della UEFA, è stato ribadito il ruolo fondamentale della sinergia tra istituzioni sportive e aziende private per accelerare il percorso verso una maggiore sostenibilità. Guy-Laurent Epstein, direttore esecutivo marketing della UEFA, ha esortato i partner a "sfidare la UEFA e investire insieme per creare risultati reali e misurabili attraverso la collaborazione", evidenziando l'importanza di un approccio congiunto e proattivo.

Il dialogo tra i partner e le iniziative in corso

Il tema della sostenibilità è stato il fulcro del primo Sustainability Partner Dialogue, un evento organizzato dalla UEFA presso la House of European Football.

L'incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti di importanti aziende come adidas, Carlsberg, Coca-Cola, Just Eat Takeaway.com, Mastercard e lo stesso Gruppo Schwarz, affiancati da club calcistici e istituzioni accademiche. Tra le iniziative presentate, sono stati citati come esempi di impatto sociale positivo la campagna "Feed the Game" di Just Eat Takeaway.com, mirata a sostenere la partecipazione delle ragazze al calcio, e i progetti di Lidl dedicati all'educazione alimentare, che dimostrano come le partnership tra brand e mondo sportivo possano generare valore oltre il campo da gioco.

La UEFA ha inoltre annunciato che questo percorso di collaborazione proseguirà nei prossimi mesi attraverso ulteriori incontri, scambi di conoscenze e nuove iniziative condivise. L'obiettivo è consolidare ulteriormente il ruolo del calcio europeo come piattaforma di innovazione e responsabilità sociale, promuovendo un futuro più sostenibile per lo sport e la società.