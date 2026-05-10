Il Real Madrid dovrà fare a meno di Kylian Mbappé nel cruciale Clasico di questa sera al Camp Nou, una sfida che potrebbe consegnare il titolo della Liga al Barcellona. L'attaccante francese, rientrato da un infortunio al bicipite femorale, non ha completato l'ultima seduta di allenamento e, dopo un test mattutino, è stato deciso che resterà a Madrid per recuperare pienamente.

La decisione di escludere Mbappé dalla lista dei convocati è stata presa dall'allenatore Alvaro Arbeloa, che deve già affrontare una serie di assenze significative. Tra queste, spiccano Dani Ceballos, escluso per scelta tecnica per la terza partita consecutiva, e Federico Valverde, fermo per un trauma cranico.

Quest'ultimo infortunio è stato conseguenza di una lite con il compagno Aurelien Tchouaméni, episodio per il quale entrambi sono stati multati di 500.000 euro dal club. Nonostante la sanzione, Tchouaméni figura regolarmente tra i convocati, mentre in porta sarà titolare Thibaut Courtois.

Le condizioni di Mbappé e le altre defezioni

L'infortunio di Mbappé risale a due settimane fa, quando il giocatore si fermò durante la partita contro il Betis per una lesione al muscolo semitendinoso della gamba sinistra. L'obiettivo era un suo recupero lampo per il Clasico, ma il francese non si è sentito in condizione ottimale dopo l'allenamento di sabato, lasciando il campo in anticipo. La sua assenza è stata comunicata dal Real Madrid poco prima della partenza della squadra per Barcellona, evidenziando la delicatezza della situazione fisica del campione.

Oltre a Mbappé, la lista degli indisponibili per il Real Madrid è lunga e preoccupante. Carvajal, Militão, Mendy, Güler e Rodrygo sono tutti fuori per infortunio, aggiungendosi alle assenze già menzionate. La situazione di Valverde, che resterà fuori circa dieci giorni, e la multa inflitta a lui e Tchouaméni, sottolineano un periodo di forte tensione all'interno dello spogliatoio.

Clima teso e prossimi impegni cruciali

Il clima attorno alla squadra è ulteriormente appesantito dal crescente malcontento dei tifosi nei confronti di Mbappé. Le critiche si sono concentrate anche sulla gestione dei suoi giorni liberi e su un recente viaggio in Italia con la sua compagna, percepito come un segnale di scarso impegno.

Il prossimo impegno del Real Madrid sarà giovedì in casa contro l'Oviedo, una partita che arriva in un momento particolarmente delicato per la formazione di Arbeloa, che spera nel rientro di alcuni infortunati.

Il Clasico di questa sera assume, quindi, un'importanza ancora maggiore. Con il Barcellona che ha la possibilità di conquistare il titolo e il Real Madrid costretto a schierare una formazione rimaneggiata, priva di molte delle sue stelle, inclusa la sua punta di diamante, la partita si preannuncia ricca di pathos e incertezze.