Le ultime indiscrezioni di calciomercato aprono a uno scenario intrigante per la Juventus, che starebbe monitorando con grande attenzione il profilo di Mason Greenwood. L’attaccante inglese, oggi al Marsiglia, potrebbe infatti lasciare la Ligue 1 già nella prossima estate, soprattutto nel caso in cui il club francese non riuscisse a qualificarsi alla prossima Champions League. Una condizione tutt’altro che scontata, vista la lotta serrata con il Lione per i piazzamenti europei.

In questo contesto, la dirigenza bianconera si sarebbe già mossa a livello esplorativo, consapevole di poter cogliere un’opportunità importante su uno dei talenti offensivi più produttivi della stagione europea.

Numeri da top player e prezzo fissato

La stagione di Greenwood con la maglia dell’Olympique Marsiglia è stata semplicemente straordinaria. Il classe 2001 ha collezionato 25 gol e 8 assist in 38 presenze complessive, numeri che lo collocano tra gli attaccanti più decisivi del panorama europeo.

Prestazioni di questo livello hanno inevitabilmente fatto lievitare la sua valutazione: il club francese, in caso di mancata qualificazione in Champions, sarebbe disposto a cederlo ma non per meno di 50 milioni di euro. Una cifra importante, ma non proibitiva per una società come la Juventus, soprattutto se convinta di investire su un profilo giovane ma già pronto.

L’eventuale cessione rappresenterebbe per il Marsiglia anche un modo per riequilibrare i conti e reinvestire su altri obiettivi, mantenendo competitivo il progetto tecnico.

Concorrenza limitata e incastro perfetto

Un altro fattore che potrebbe favorire la Juventus è rappresentato dalla concorrenza, che al momento non appare particolarmente agguerrita. Un ritorno di Greenwood in Inghilterra sembra improbabile, mentre le piste arabe, almeno per ora, non risultano così concrete.

In questo scenario, i bianconeri potrebbero inserirsi con decisione, sfruttando anche la volontà del Marsiglia di ridurre il monte ingaggi e rinnovare parte della rosa. Non è escluso infatti che il club francese possa virare su profili alternativi come Zhegrova, soluzione che permetterebbe di abbassare i costi complessivi dell’operazione.

Un eventuale doppio movimento in uscita e in entrata che soddisferebbe tutte le parti coinvolte, mentre la Juventus continuerebbe a lavorare sotto traccia per regalarsi un rinforzo offensivo di primo livello in vista della prossima stagione.