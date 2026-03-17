Le ultime indiscrezioni di calciomercato raccontano di una Juventus sempre più attenta alle opportunità a parametro zero, e tra queste starebbe prendendo quota il nome di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma è infatti in scadenza di contratto al termine della stagione e, secondo quanto filtra da Trigoria, il rinnovo appare sempre più lontano.

Una situazione che sorprende fino a un certo punto, considerando il rendimento altalenante del numero 7 giallorosso e un rapporto con parte della tifoseria che si è progressivamente incrinato. In questo scenario, la Juventus osserva con interesse, pronta eventualmente ad affondare il colpo per assicurarsi un profilo di esperienza senza dover sostenere costi di cartellino.

Addio Roma, Juve alla finestra

La sensazione è che il ciclo di Pellegrini alla Roma sia ormai giunto ai titoli di coda. L’ex capitano non è più riuscito a garantire continuità di rendimento e le sue prestazioni sottotono hanno alimentato il malcontento di una parte consistente dell’ambiente giallorosso.

Per questo motivo, la dirigenza capitolina sembrerebbe orientata a non prolungare il contratto del centrocampista, aprendo di fatto le porte a una sua partenza a parametro zero. Una possibilità che la Juventus considera particolarmente interessante, soprattutto per la qualità del giocatore e per la sua conoscenza del campionato italiano.

Profilo ideale per Spalletti

Dal punto di vista tecnico, Lorenzo Pellegrini rappresenterebbe un innesto di grande valore per la Juventus.

Centrocampista completo, dotato di qualità tecniche sopra la media e capace di ricoprire più ruoli, il classe ’96 può agire sia da mezzala che da trequartista, garantendo soluzioni tattiche importanti.

A rendere ancora più concreta l’ipotesi c’è il gradimento di Luciano Spalletti, che conosce bene il giocatore per averlo già allenato alla Roma. Il tecnico apprezza la sua intelligenza calcistica, la capacità di inserirsi senza palla e il contributo in fase offensiva.

Inoltre, lo stipendio di Pellegrini rientrerebbe nei parametri della Juventus, rendendo l’operazione sostenibile sotto ogni punto di vista. Se le condizioni dovessero rimanere queste, l’arrivo del centrocampista a Torino potrebbe trasformarsi in una delle occasioni più interessanti della prossima estate.