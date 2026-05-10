Gli Oklahoma City Thunder hanno battuto i Los Angeles Lakers con un netto 131-108 in Gara 3 dei playoff della Western Conference. Questa vittoria ha portato i Thunder sul 3-0 nella serie, mettendo i Lakers in una posizione estremamente difficile e sull'orlo dell'eliminazione. La squadra di Los Angeles, guidata da LeBron James, si trova ora di fronte a una sfida quasi insormontabile.

Nonostante un inizio promettente, i Lakers erano riusciti a chiudere il primo tempo con un vantaggio di due punti. Tuttavia, il terzo quarto si è rivelato il momento decisivo della partita.

Gli Oklahoma City Thunder hanno infatti piazzato un parziale devastante di 21-6, un'azione che ha completamente ribaltato l'andamento dell'incontro e indirizzato la partita a proprio favore. Per i Lakers, LeBron James ha segnato 19 punti, mentre Rui Hachimura è stato il miglior realizzatore, in un tentativo di reazione insufficiente.

La serie: Lakers a un passo dall'eliminazione

Con questa importante vittoria, Oklahoma City si avvicina alla qualificazione al turno successivo. I Los Angeles Lakers ospiteranno Gara 4 con l'obiettivo di allungare la serie e tentare una rimonta storica. Tuttavia, la statistica è impietosa: nei playoff NBA, nessuna squadra è mai riuscita a recuperare da uno svantaggio di 0-3.

Questo rende la posizione dei Lakers estremamente precaria e la loro eliminazione una prospettiva ormai concreta.

La solida marcia dei Thunder

I Thunder hanno dimostrato una solidità impressionante e una continuità di rendimento eccezionale nelle prime tre partite della serie. Si sono imposti con margini consistenti, evidenziando una chiara superiorità. La squadra di Oklahoma City ha saputo sfruttare i momenti chiave per prendere il controllo del gioco e avvicinarsi alla qualificazione, mostrando maturità e determinazione nei playoff.