Sotto le luci iconiche del Parc des Princes, il PSG si prepara a ospitare il Monaco venerdì 6 marzo alle 20:45, sfida chiave della 25a giornata di Ligue 1. I parigini, padroni di casa e sempre ambiziosi, si trovano davanti un Monaco che vuole mettere i bastoni tra le ruote ai campioni, in un duello dalla grande tradizione francese che richiama sia appassionati locali che curiosi internazionali. La posta in palio per entrambe le formazioni va oltre i tre punti: il Paris Saint Germain cerca conferme per consolidare il primato, mentre il Monaco prova ad accorciare il divario e a lanciare segnali nelle zone che contano della classifica.

Le probabili formazioni: Barcola guida l’attacco del PSG, Balogun riferimento monegasco

Le scelte di formazione si delineano ormai con chiarezza per entrambi i tecnici. Il PSG punta su un 4-3-3 a trazione anteriore, affidandosi tra i pali a Safonov, protetto dalla linea difensiva composta da Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes. In mediana spazio a Zaire-Emery, Vitinha e Kang-In Lee, mentre la batteria offensiva è ricca di qualità con Kvaratskhelia – pronto a illuminare la scena con le sue sterzate – Desire Doué opportunista tra le linee, e Barcola ormai elemento chiave nello scacchiere parigino. Sul fronte Monaco, la risposta arriva con un 3-4-2-1 che vede Koehn in porta, il terzetto difensivo Kehrer, Mawissa e Faes, poi Vanderson e Caio Henrique sulle corsie.

La diga di centrocampo è affidata a Camara e Bamba, mentre Coulibaly e Adingra agiranno da raccordo, pronti a supportare l’unica punta Balogun.

Quote: PSG largamente in pole per i bookmaker

Nella partita del Parc des Princes non ci sono dubbi per i bookmaker, che danno la formazione di Parigi come netta favorita. William Hill quota la vittoria interna a 1.35, il pareggio a 5.00 e il successo ospite a 7.00.

Bet365 si allinea: offre il PSG vincente a 1.36, mentre il colpo del Monaco è proposto a 7.00, con il segno X bancato a 5.50. Numeri che riflettono sia la forza della banda parigina entro le mura amiche, sia le recenti difficoltà degli ospiti nei grandi appuntamenti.

Le stelle attese: numeri da top per Barcola, Doué e Kvaratskhelia; Balogun guida i monegaschi

Il PSG può vantare un tridente dall’enorme potenziale.

Bradley Barcola, sempre più protagonista tra i parigini, ha raccolto 9 reti e 1 assist in 21 presenze di Ligue 1, con una percentuale di tiri nello specchio elevatissima (24 su 41) e una media voto di 7.34 che ne sottolinea l’impatto. Non manca l’apporto anche in fase di costruzione, con 30 passaggi chiave e 508 palloni giocati: la sua capacità di creare pericoli gli vale spesso la titolarità nel reparto offensivo.

Al suo fianco anche Desire Doué, classe 2005, rapido e imprevedibile: 4 gol, 2 assist e ben 3 rigori procurati in appena 15 apparizioni, il tutto impreziosito da una presenza costante in area di rigore avversaria (27 tiri, 14 nello specchio). Doué è spesso chiamato a cambiare marcia alla manovra, non solo in zona gol ma anche in quelle battaglie da cui si vincono i duelli – ben 62 vinti su 136 – e nella capacità di cavarsi dai guai, come mostrano i 20 dribbling riusciti.

L’altro talento da seguire è Kvaratskhelia, ormai abituato a palcoscenici di spessore: per il georgiano 4 reti e 3 assist in 20 partite, ma soprattutto una qualità medio-alta dei passaggi – 601 in totale, con 27 chiave – e la solita dote di dribbling (28 riusciti su 54 tentativi) che lo rendono un rebus continuo per le difese avversarie.

Sul versante Monaco, fari su Mamadou Coulibaly e Simon Adingra, chiamati a sostenere Balogun, bomber che in 20 presenze ha già segnato 6 gol e sfornato 3 assist. L’attaccante statunitense è abile nel proteggere palla e nel duello corpo a corpo (27 falli subiti, 58 duelli vinti su 145 totali) e ha già mostrato freddezza dal dischetto, con 2 rigori conquistati e 1 realizzato.

Coulibaly si distingue a centrocampo per la quantità: 3 reti, 2 assist e ben 503 passaggi in 16 partite, oltre a un contributo difensivo fatto di 29 tackle e 13 intercetti, anche se la sua aggressività lo espone spesso ai cartellini (5 gialli e 1 rosso). Simon Adingra, pur con poche apparizioni finora, ha già inciso con 3 reti in 4 presenze e una media voto sopra il 7, dimostrando fiuto del gol e capacità di inserirsi all’occorrenza.