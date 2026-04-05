Un doppio episodio di cronaca stradale ha interessato la Calabria. Due incidenti distinti, avvenuti in contesti diversi ma accomunati dalla gravità delle conseguenze, hanno coinvolto pedoni e automobilisti, rendendo necessario l’intervento tempestivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine. In entrambi i casi, le autorità hanno avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e stabilire eventuali responsabilità.

Incidente a Catanzaro, investito un pedone

Nel primo caso, una Fiat Punto di colore grigio è stata posta sotto sequestro dopo aver investito un pedone, rimasto gravemente ferito.

Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Volante della Questura a seguito dell’incidente verificatosi intorno alle 14:10 in via Francesco Paglia, nei pressi del piazzale del cimitero comunale. Il pedone, soccorso immediatamente sul posto, è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni hanno richiesto approfondimenti diagnostici, tra cui TAC e radiografie, per escludere la presenza di lesioni interne.

I risvolti successivi all'incidente

L’autovettura coinvolta è stata sequestrata con l’obiettivo di consentire tutti gli accertamenti tecnici utili a chiarire la dinamica dell’impatto. Il mezzo, ora affidato in custodia giudiziaria, presenta evidenti segni dello scontro: la carrozzeria anteriore risulta ammaccata, la fiancata destra segnata da striature, mentre il passaruota e il paraurti posteriore appaiono seriamente danneggiati.

Ulteriori rilievi sono in corso per stabilire con precisione le circostanze dell’investimento e verificare eventuali responsabilità.

Incidente anche nel cosentino

Un secondo incidente, altrettanto grave, si è verificato nella stessa giornata a Cosenza, lungo via Marconi, nei pressi della rotonda della Città dei Ragazzi. Un uomo alla guida della propria vettura avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento, andando prima a urtare contro un muro e successivamente impattando con violenza contro lo spartitraffico. L’allarme è stato immediato e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, supportati da un’auto medica e dai vigili del fuoco.

I soccorritori hanno lavorato a lungo per estrarre il conducente dalle lamiere del veicolo, operazione resa complessa dalle condizioni dell’auto dopo il violento impatto. Una volta liberato, l’uomo è stato stabilizzato sul posto e trasportato in codice rosso all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove è stato affidato alle cure dei medici.