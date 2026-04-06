In Calabria a Santa Maria del Cedro e Scilla. Nelle scorse ore è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo in una zona impervia a ridosso del castello di San Michele, lungo via Cedriere Tirreno. Anche a Scilla un uomo è stato ritrovato poche ore prima senza vita.

Il ritrovamento del corpo

Il ritrovamento è avvenuto nei pressi della strada provinciale 9, nel tratto che collega contrada Pastina al centro abitato. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, un ciclista originario del luogo ma residente da tempo fuori regione, sarebbe precipitata in un burrone che costeggia la carreggiata.

Le cause dell’accaduto restano al momento incerte e sono oggetto di verifica da parte degli investigatori.

Alcuni dettagli sul ritrovamento

A far scattare l’allarme sono stati alcuni passanti, insospettiti dalla presenza di una bicicletta abbandonata vicino a un muretto, accanto ad alcuni effetti personali. Un dettaglio che ha indotto a controllare l’area circostante, portando alla drammatica scoperta del corpo senza vita dell’uomo in fondo alla scarpata.

L'arrivo delle forze dell'ordine

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti. Atteso anche l’arrivo del magistrato di turno della Procura di Paola, chiamato a coordinare le attività investigative.

Tra le ipotesi al vaglio non si esclude un malore improvviso che potrebbe aver fatto perdere il controllo al ciclista. La Procura ha aperto un fascicolo per accertare con precisione le cause del decesso.

Altro corpo senza vita ritrovato a Scilla

Un altro ritrovamento è stato registrato il 4 aprile nel porto di Scilla, nel Reggino, dove il corpo senza vita di un uomo è stato individuato nelle acque dello scalo. A notarlo sono stati alcuni pescatori, impegnati a rimettere in ordine le imbarcazioni dopo il maltempo dei giorni scorsi, che hanno immediatamente lanciato l’allarme alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia Costiera, affiancati dai carabinieri della stazione locale, che hanno avviato i primi accertamenti. Su disposizione della Procura della Repubblica, il cadavere è stato recuperato e trasferito per gli esami medico-legali che dovranno chiarire le cause del decesso.