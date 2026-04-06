Traffico paralizzato e circolazione in tilt sulla statale 18 Tirrenica a causa di un incidente che ha coinvolto il 6 aprile un un furgone adibito alla vendita ambulante. Il mezzo, con a bordo due persone, si è ribaltato dopo aver urtato un’auto parcheggiata lungo la carreggiata. Un altro incidente è stato registrato sulla Statale 107 nel territorio di San Fili, nel cosentino, in Calabria.

Incidente nel catanzarese

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo improvvisamente, andando a impattare contro un’auto in sosta.

Dopo lo scontro, il furgone si è adagiato su un lato, finendo per occupare gran parte della carreggiata e impedendo il normale transito dei veicoli. La posizione del mezzo ha reso impossibile la circolazione, provocando un blocco prolungato della strada e costringendo gli automobilisti a lunghe attese.

Le condizioni delle persone implicate nell'incidente

Le due persone a bordo, venditori ambulanti di nazionalità straniera, non avrebbero riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella gestione del traffico. I rilievi sono stati avviati per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.

La viabilità tra Falerna e Gizzeria

L’episodio ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità tra Falerna e Gizzeria, con code e rallentamenti che si sono protratti per diverse ore. Tra le cause ipotizzate, un possibile problema a uno pneumatico che avrebbe fatto perdere stabilità al mezzo. La situazione è tornata alla normalità solo dopo la rimozione del furgone. Le autorità invitano gli automobilisti alla massima prudenza, soprattutto in vista del rientro dalla giornata festiva.

Incidente sulla Statale 107

La giornata di Pasquetta sulla statale 107 Silana Crotonese è stata segnata da traffico intenso e da un incidente che ha coinvolto tre automobili. Lo scontro, avvenuto nei pressi di un distributore di carburante, ha immediatamente generato lunghe code. Con il passare delle ore, però, la situazione si è progressivamente normalizzata, permettendo ai veicoli di riprendere il regolare flusso di circolazione.