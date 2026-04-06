Allo stadio Via del Mare, la sfida tra Lecce e Atalanta, valida per la 31ª giornata di Serie A, ha visto i nerazzurri chiudere il primo tempo in vantaggio. Il punteggio di uno a zero è stato determinato dalla rete di Scalvini al ventinovesimo minuto, frutto di un assist preciso di De Ketelaere. Poco prima dell'intervallo, un intervento provvidenziale di Falcone ha negato il raddoppio a Krstović, mantenendo viva la speranza per i padroni di casa.

Il vantaggio nerazzurro firmato Scalvini

Il gol che ha sbloccato l'incontro è arrivato al ventinovesimo minuto del primo tempo.

Il difensore dell'Atalanta, Scalvini, è stato abile a sfruttare un assist millimetrico di De Ketelaere, insaccando la palla alle spalle del portiere avversario. Questa marcatura ha permesso ai nerazzurri di portarsi in vantaggio, confermando la loro determinazione in campo.

La reazione del Lecce e l'intervento di Falcone

Il Lecce non si è arreso e ha cercato di reagire. Al quarantaduesimo minuto, il portiere Falcone si è reso protagonista di un intervento decisivo. Con una parata spettacolare, ha negato il gol del raddoppio a Krstović, il cui tiro avrebbe potuto compromettere ulteriormente le sorti della partita per i salentini. L'azione di Falcone è stata fondamentale per mantenere il risultato in bilico e tenere aperta ogni possibilità per la ripresa.

Il contesto della 31ª giornata di Serie A

L'incontro tra Lecce e Atalanta si è svolto oggi, lunedì sei aprile, presso lo stadio Via del Mare. La partita, trasmessa in diretta su DAZN a partire dalle ore quindici, rappresentava uno degli appuntamenti più attesi di questo lunedì di Pasquetta. La gara si inserisce nel quadro della trentunesima giornata del campionato di Serie A, un momento cruciale della stagione calcistica.