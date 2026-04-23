Forte preoccupazione per Lamine Yamal, il giovane talento del Barcellona classe 2007, che ha riportato un infortunio durante la partita contro il Celta Vigo. L'episodio, avvenuto al Camp Nou, mette a rischio la sua stagione e, soprattutto, la sua partecipazione ai prossimi Mondiali con la Spagna.

La gara, vinta dal Barcellona per 1-0 proprio grazie a un rigore trasformato da Yamal, ha lasciato un retrogusto amaro. Al quarantesimo minuto, nell'atto di calciare il rigore decisivo, il giovane attaccante ha accusato un problema fisico che lo ha costretto a lasciare il campo.

I media spagnoli parlano di una sospetta lesione ai muscoli ischiocrurali della coscia sinistra. L'esatta entità dell'infortunio sarà definita solo dopo gli esami strumentali, attesi nelle prossime ore.

Il Barcellona e la Spagna in attesa degli esami

Nonostante la vittoria abbia permesso al Barcellona di consolidare il suo vantaggio sul Real Madrid a nove punti, la gioia è stata inevitabilmente offuscata. L'eventuale assenza di Yamal rappresenterebbe un duro colpo per la squadra di Flick, impegnata nella corsa al titolo. Ma le ripercussioni potrebbero essere ancora più gravi per la nazionale spagnola, che tra soli cinquanta giorni farà il suo esordio ai Mondiali. Le prime stime indicano un periodo di stop che potrebbe variare dalle quattro alle sei settimane, rendendo la sua presenza alla rassegna iridata seriamente a rischio.

Le conseguenze dell'infortunio per club e nazionale

La possibile indisponibilità di Lamine Yamal per il cruciale finale di stagione e per l'appuntamento mondiale è un tema di grande attualità nel panorama calcistico spagnolo. Il giovane attaccante si è affermato come uno dei protagonisti indiscussi della stagione del Barcellona, fornendo un contributo determinante ai risultati della squadra. In caso di conferma della lesione, il club catalano dovrà rivedere le proprie strategie offensive. Allo stesso modo, la nazionale spagnola potrebbe trovarsi privata di una delle sue principali promesse proprio alla vigilia di un evento così fondamentale come il Mondiale, perdendo un elemento di spicco e di grande prospettiva.