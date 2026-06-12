Le grandi del calcio italiano continuano a lavorare per sistemare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Tra esuberi da piazzare, operazioni di rilancio e sogni di mercato, Juventus, Napoli e Inter sono alle prese con dossier particolarmente delicati.

Il Besiktas pensa a Di Gregorio: la Juventus valuta la cessione

Uno dei nomi più chiacchierati in casa Juventus è quello di Michele Di Gregorio. Arrivato a Torino tra grandi aspettative dopo l'ottima esperienza al Monza, il portiere non sarebbe riuscito a convincere pienamente durante l'ultima stagione, finendo così al centro delle riflessioni della dirigenza bianconera.

Alla Continassa si starebbe infatti lavorando per individuare il portiere titolare del futuro, con Emiliano Martinez in pole, e il classe '97 potrebbe essere sacrificato per fare spazio a nuove soluzioni.

Liberarsi dell'estremo difensore, tuttavia, non appare semplice. Le prestazioni altalenanti e alcuni errori commessi nel corso dell'ultima annata non hanno contribuito ad accrescerne il valore sul mercato. Un aiuto potrebbe però arrivare dalla Turchia. Il Besiktas, che ha recentemente affidato la propria panchina a Vincenzo Italiano, avrebbe infatti effettuato una prima richiesta di informazioni per il giocatore. Per il momento non si sarebbe andati oltre i sondaggi esplorativi, ma davanti a un'offerta vicina ai 10 milioni di euro la Juventus potrebbe seriamente prendere in considerazione la cessione.

Lucca verso il Genoa? Intanto l'Inter sogna il colpo Endrick

Anche il Napoli è chiamato a gestire alcune situazioni considerate non prioritarie all'interno del progetto tecnico. Tra queste figura quella di Lorenzo Lucca, reduce da un'esperienza poco brillante al Nottingham Forest e desideroso di ritrovare continuità. Il direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe alla ricerca della soluzione migliore per valorizzare nuovamente il centravanti e in questo senso potrebbe rivelarsi decisivo il Genoa.

Il club rossoblù, infatti, sarebbe interessato a valutare un prestito dell'attaccante, soprattutto qualora Daniele De Rossi dovesse spingere personalmente per il suo arrivo. L'obiettivo sarebbe quello di consentire a Lucca di ritrovare fiducia, minuti e gol per poi rivalutarne il profilo in vista delle stagioni successive.

Sul fronte Inter, invece, si continua a ragionare su un possibile colpo di grande impatto mediatico e tecnico. Il nome che starebbe circolando nelle ultime ore è quello di Endrick, talento brasiliano di proprietà del Real Madrid. Dopo l'esperienza positiva vissuta in Francia, il fantasista sudamericano sarebbe finito nel radar di Giuseppe Marotta, che starebbe valutando la possibilità di imbastire un'operazione basata su un prestito con diritto di riscatto. La cifra per l'acquisto definitivo potrebbe aggirarsi attorno ai 35 milioni di euro, una scommessa importante per regalare ai nerazzurri uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale.