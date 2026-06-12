Il mercato potrebbe presto trasformarsi in una vera e propria rivoluzione per Juventus e Milan. Le due grandi del calcio italiano, reduci da stagioni al di sotto delle aspettative, sarebbero infatti pronte a rimettere in discussione gran parte delle rispettive rose nel tentativo di aprire un nuovo ciclo tecnico e finanziario. Uno scenario che, se confermato, potrebbe offrire occasioni importanti alle dirette concorrenti, con diversi profili di primo piano destinati a finire nel mirino delle altre big della Serie A.

Da Torino a Milano, tutti sul mercato: l'indiscrezione di Calò

Secondo quanto riferito dal giornalista Jonathan Calò nel corso della trasmissione radiofonica "Te la do io Tokyo", Juventus e Milan avrebbero deciso di mettere sul mercato praticamente tutti i componenti delle rispettive rose. Una scelta che sarebbe legata sia alle difficoltà economiche che i due club starebbero affrontando sia alla volontà di voltare pagina dopo annate che hanno regalato poche soddisfazioni sul piano dei risultati e della crescita tecnica.

L'idea sarebbe quella di valutare eventuali offerte per la quasi totalità dei calciatori attualmente sotto contratto, senza particolari preclusioni. Una linea che testimonia la volontà di ridisegnare profondamente gli organici e costruire gruppi più funzionali alle esigenze dei nuovi progetti sportivi.

L'unica eccezione, almeno per quanto riguarda la Juventus, sarebbe rappresentata da Kenan Yildiz. Il talento turco viene infatti considerato il punto fermo da cui ripartire e l'unico elemento realmente intoccabile all'interno della rosa bianconera.

La Roma studia il colpo: da Pulisic a Koopmeiners, occasioni da cogliere

Un simile scenario non può che alimentare le fantasie delle altre società, pronte a sfruttare eventuali opportunità di mercato. Tra queste potrebbe esserci la Roma, che osserva con attenzione l'evolversi della situazione sia a Torino sia a Milano. Per rinforzare la corsia sinistra offensiva, i giallorossi potrebbero valutare l'affondo per uno tra Christian Pulisic e Christopher Nkunku, due profili che garantirebbero qualità, esperienza internazionale e imprevedibilità nell'uno contro uno.

Ma è soprattutto il nome di Teun Koopmeiners a stuzzicare la fantasia dell'ambiente romanista. Dopo un paio di stagioni complicate e ben al di sotto delle aspettative, l'olandese potrebbe diventare un'occasione a condizioni economiche più vantaggiose rispetto al passato. Nella Capitale ritroverebbe inoltre Gian Piero Gasperini, l'allenatore che più di tutti è riuscito a valorizzarne le qualità durante l'esperienza all'Atalanta.