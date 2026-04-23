Claudio Ranieri, senior advisor dei Friedkin, ha enfatizzato l'importanza dell'unità all'interno dell'AS Roma. Le sue dichiarazioni sono arrivate durante la cerimonia di consegna del Premio Città di Roma, un evento organizzato da Opes e tenutosi al Salone d’Onore del Coni. In un momento particolarmente delicato per la società, Ranieri ha lanciato un messaggio chiaro: “Roma? Ci aspettiamo il meglio, i ragazzi stanno dando tutto. Tutti uniti per un unico obiettivo”. Queste parole riflettono una fase di profonda riflessione e riorganizzazione interna che sta interessando il club.

Il dirigente ha scelto di non affrontare direttamente le recenti voci di tensione con l'allenatore Gian Piero Gasperini, preferendo concentrarsi su temi più ampi. Interrogato sul futuro del calcio italiano, Ranieri ha espresso una visione precisa, sottolineando la necessità di un rinnovato impegno verso la base: “Credo si debba ripartire dalla base e far giocare più italiani perché i nostri ct oggi hanno poca scelta”. Un appello che mira a valorizzare i giovani talenti italiani, considerati fondamentali per la competitività e la ripartenza del movimento calcistico nazionale e internazionale.

La situazione societaria e le sfide interne

L'AS Roma sta attraversando un periodo di incertezza gestionale, con la programmazione per la stagione del Centenario che risulta sospesa.

Questa paralisi è attribuibile a uno stallo decisionale che coinvolge sia i vertici di Trigoria sia la proprietà americana. La convivenza tra il senior advisor Ranieri, il direttore sportivo Frederic Massara e l’allenatore Gian Piero Gasperini è descritta come complessa, caratterizzata da una “fiducia incrociata” che non ha ancora permesso di superare le criticità interne.

Questa situazione ha avuto immediate ripercussioni sulla pianificazione operativa e sportiva del club. A oggi, non sono state definite la sede del ritiro estivo, il calendario delle amichevoli né le eventuali tournée internazionali. Sul fronte finanziario, la società si trova di fronte all'urgente necessità di generare importanti plusvalenze entro la fine di giugno, un passo cruciale per rispettare gli accordi economici vigenti.

Prospettive e necessità di chiarezza

Il perdurare di questo clima di incertezza ha generato una vera e propria paralisi operativa, che rischia concretamente di compromettere la preparazione della squadra in vista dei prossimi impegni. La mancanza di una chiara catena di comando e le difficoltà nel definire le strategie di mercato stanno mettendo a dura prova la coesione del gruppo. In questo contesto, le parole di Ranieri assumono il significato di un tentativo di rassicurare l'ambiente e di richiamare tutti all'unità, evidenziando l'importanza di lavorare congiuntamente verso un obiettivo comune.

L'AS Roma si trova, quindi, di fronte a una duplice e impegnativa sfida: da un lato, ricompattare la propria struttura societaria e definire una strategia condivisa; dall'altro, investire con decisione sui giovani italiani per costruire una base solida e duratura per il futuro. Solo attraverso una gestione trasparente e una visione chiara e condivisa sarà possibile affrontare con successo le prossime stagioni e valorizzare appieno il potenziale della squadra.