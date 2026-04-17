Marie-Louise Eta si appresta a scrivere una pagina storica nel calcio europeo, diventando la prima donna ad assumere il ruolo di allenatrice di una squadra maschile nella Bundesliga e, più in generale, nei cinque principali campionati del continente. Questo momento significativo si concretizzerà con l’Union Berlino, che affronterà il Wolfsburg allo stadio An der Alten Försterei, situato nel quartiere di Köpenick della capitale tedesca. L'evento ha già catturato l'attenzione internazionale, segnando un'importante evoluzione per la presenza femminile ai massimi livelli del calcio.

La trentaquattrenne Eta assumerà la guida dell’Union Berlino come allenatrice ad interim, subentrando a Steffen Baumgart, esonerato lo scorso fine settimana. La sua esperienza include la direzione della squadra Under 19 del club berlinese e un ruolo di assistente per la prima squadra sotto Marco Grote e Nenad Bjelica nel 2023. Alla vigilia del suo debutto, Eta ha espresso un auspicio chiaro: "Sarebbe bello se si aprissero strade e porte". Ha inoltre sottolineato l'importanza della visibilità per ispirare le giovani generazioni: "Trovo semplicemente importante e chiaro che ci sia visibilità, ed è bello se, di conseguenza, si generi ispirazione e le giovani ragazze vedano tutto ciò che è possibile, che non si può mai escludere nulla e che conta solo il merito, e che si può arrivare ovunque si voglia".

Un percorso costruito nel club

Nonostante l'enorme attenzione mediatica, la nuova allenatrice dell’Union Berlino si mostra serena e concentrata. "Certo, capisco perfettamente che per il pubblico sia un argomento importante e che abbia un grande peso. Per quanto mi riguarda, ci sono fondamentalmente abituata e non è mai stato un problema. Per me è sempre e solo calcio. È lavorare insieme agli altri, ed è questo che mi piace di più: lo stare insieme, la collaborazione, il raggiungere il massimo successo possibile". Eta ha evidenziato come la sua profonda conoscenza della rosa, maturata sia nel settore giovanile sia come assistente, rappresenti un vantaggio cruciale. "Conosco già la squadra, quindi è stato bello iniziare martedì con il primo incontro.

Ho percepito un’atmosfera molto positiva e anche una grande apertura da parte loro".

Pur ricoprendo un ruolo pionieristico, Eta preferisce ridimensionare la sua immagine di innovatrice, mettendo in luce il contributo di altre donne nel calcio maschile. Ha citato Sabrina Wittmann, allenatrice dell’Ingolstadt, e Inka Grings, ex allenatrice dell’SV Straelen, oltre a Corinne Diacre in Francia. "Ci sono tantissime donne nel club, nel mondo del calcio, quindi non è che non ci sia mai stato un ruolo per le donne. Ci sono state allenatrici prima di me".

Obiettivo salvezza e contesto di campionato

L’Union Berlino si trova in una fase delicata della stagione, con la necessità impellente di conquistare punti fondamentali per assicurarsi la permanenza in Bundesliga.

Eta ha dichiarato: "Staying in the Bundesliga is not yet guaranteed given the point‑differences in the lower half of the table. I’m happy that the club entrusts me with this challenging task. One of Union’s strengths has always been our ability to pull together in such situations. And of course I’m convinced that we’ll get the decisive points with the team". Il club, attualmente undicesimo in classifica, ha ottenuto solo due vittorie nelle ultime quattordici partite, rendendo la prossima sfida contro il Wolfsburg di vitale importanza per il suo futuro nella massima serie.

Il direttore sportivo Horst Heldt ha ribadito la necessità di un cambio di rotta dopo una seconda parte di stagione considerata deludente, esprimendo piena fiducia nella capacità di Eta di guidare la squadra in questo momento cruciale.

La nomina di Eta rappresenta un segnale significativo non solo per l'Union Berlino, ma per l'intero panorama calcistico europeo, aprendo nuove e importanti prospettive per la presenza femminile nelle competizioni di alto livello.