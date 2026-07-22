Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su Youtube dedicato interamente al calciomercato: "Il nome di Zirkzee è un nome che ritorna ciclicamente, ogni anno. Io onestamente non ho riscontri con la Juventus, anche perché l'olandese non è il tipo di attaccante che vuole Spalletti. C'é una grande differenza ad esempio fra Zirkzee e Kolo Muani, che è il preferito del toscano, cosi come c'é differenza con Pellegrino, sul quale peraltro si sta creando un certo traffico. La Juventus deve stare attenta, perché il mercato quest'anno ci sta insegnando che ci vuole un attimo e una società straniera ti porta via un obiettivo".

Roma, Pedullà: 'Koné, l'interesse dell'Al-Ahli c'é ma c'é un paletto'

Pedullà parlando prima della Roma e poi del Milan ha aggiunto: "Che bisogna essere celeri lo sa bene la Roma, che deve ufficialmente rinunciare a Summerville. L'esterno olandese nelle scorse ore ha scelto l'Al-Hilal e ha già svolto le visite mediche con il club arabo. Su Koné voglio dire che l'interesse dell'Al-Ahli c'é, ma esiste ad oggi un paletto che impedisce alla società saudita di poter effettuare delle operazioni in entrata. Quando faranno un'uscita si entrerà eventualmente in una seconda fase, quella delle valutazioni del cartellino, della volontà del giocatore e della Roma stessa. Sul Milan invece posso dire che appena Modric firmerà il rinnovo permetterà alla società rossonera di cedere almeno un paio di pezzi.

In uscita restano Fofana, che ha mercato in Turchia e uno fra Jashari e Ricci, entrambi corteggiati dall'Atalanta. Poi ovviamente dipenderà dalle scelte di Amorim, che ricordo gioca con una mediana a 4".

Inter, Lazio e Fiorentina: Pedullà fa il punto

Il giornalista poi infine parlato di Inter, Lazio e Fiorentina dicendo: "Su Romero ci sono conferme da tutte le parti, perché la società nerazzurra ci vuole provare al netto del fatto che non sarà un'operazione semplice. Alla Pinetina forse si sono convinti che il vero sacrificio economico andrà fatto in quella zona di campo e aiuta il fatto che il ragazzo abbia manifestato la volontà di tornare in Serie A. Quindi è una pista che va seguita e probabilmente i soldi l'Inter li metterà su quel tavolo.

Va invece chiarita la vicenda Romagnoli: l'Al-Sadd ha deciso di procrastinare il pagamento dei 3 milioni di euro al prossimo gennaio. Questo vuol dire che il calciatore si potrebbe sottoporre ai test atletici con la Lazio, anche se il difensore reputa la propria avventura con il club biancoceleste terminato. Infine occhio alla Fiorentina, che sta soddisfacendo in pieno il proprio allenatore Grosso e che potrebbe regalargli un altro sogno, quello di Mastantuono. Il calciatore è in uscita dal Real Madrid e fra le 4-5 società dietro allo spagnolo c'é anche quella viola. Dico la verità, lo prenderei anche in prestito, perché è un calciatore che punta l'uomo e può accendere il pubblico in un battito di ciglio".