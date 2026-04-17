Il mercato della Juventus continua a muoversi sottotraccia e, nelle ultime ore, è emerso un nome nuovo che potrebbe accendere l’estate bianconera. A rivelarlo è stato il giornalista Luca Momblano, intervenuto ai microfoni di Juventibus, dove ha parlato di un profilo che starebbe intrigando particolarmente l’amministratore delegato Damien Comolli. Secondo Momblano, infatti, nei pensieri del dirigente francese sarebbe entrato con decisione un talento giovane ma già di caratura internazionale, considerato una possibile “super idea” per rinforzare il centrocampo della prossima stagione.

Il nome nuovo per il centrocampo

Nel suo intervento, Momblano ha chiarito la situazione senza troppi giri di parole: “Attenzione, perché nella testa di Comolli ronza un nome nuovo. Un profilo sul quale l'amministratore delegato ronza con sincero interesse e che reputa possa essere una super idea, ovvero Warren Zaïre-Emery. È uno dei nomi considerati prendibili, con ancora un potenziale incredibile e che piace molto anche a Comolli, il quale ovviamente lo ha fatto presente a chi di dovere”. Parole che lasciano intendere come il club bianconero stia valutando con attenzione l’operazione, anche in ottica di ringiovanimento della mediana. Il profilo del talento francese rappresenterebbe un investimento importante, ma allo stesso tempo coerente con la strategia di costruire una squadra competitiva e futuribile.

Caratteristiche, possibile ruolo con Spalletti e valutazione

Dal punto di vista tecnico, Zaïre-Emery è un centrocampista moderno, dotato di grande dinamismo, qualità nel palleggio e notevole capacità di recupero palla. Nonostante la giovane età, abbina fisicità e intelligenza tattica, caratteristiche che gli permettono di agire sia da mezzala sia da mediano in un centrocampo a tre. Con Luciano Spalletti potrebbe essere utilizzato come interno capace di accompagnare l’azione e allo stesso tempo garantire equilibrio, oppure come play avanzato in grado di dettare i tempi con ritmo e verticalità. Il suo profilo si sposerebbe bene con l’idea di un centrocampo dinamico e tecnico, capace di sostenere sia la fase offensiva sia quella difensiva.

Il Paris Saint-Germain, dal canto suo, valuterebbe il cartellino del talento francese circa 50 milioni di euro, cifra significativa ma non proibitiva per un calciatore ritenuto tra i più promettenti del panorama europeo.