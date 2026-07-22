Il calciomercato continua a intrecciare le strategie delle principali squadre di Serie A, con nomi che finiscono contemporaneamente sui taccuini di più club. È il caso di Lorenzo Lucca, centravanti in uscita dal Napoli, che sarebbe stato proposto sia alla Juventus sia alla Fiorentina. Due società accomunate dalla ricerca di un nuovo attaccante, anche se i bianconeri continuano a concentrarsi su altri obiettivi ritenuti prioritari. Sullo sfondo, intanto, la Roma monitora con attenzione l'interesse proveniente dall'Arabia Saudita per Manu Koné, una situazione che potrebbe trasformarsi in una preziosa occasione dal punto di vista economico.

Lucca proposto a Juventus e Fiorentina, ma i bianconeri guardano altrove

Secondo quanto riferito su X dallo speaker radiofonico ed esperto di mercato Edoardo Mecca, Lorenzo Lucca sarebbe stato proposto sia alla Juventus sia alla Fiorentina. L'attaccante italiano, destinato a lasciare il Napoli, rappresenterebbe un'opportunità interessante per due club che hanno la necessità di aggiungere un nuovo centravanti alle rispettive rose nel minor tempo possibile.

La Juventus, tuttavia, non avrebbe modificato le proprie priorità. In cima alla lista dei desideri della dirigenza resta infatti Randal Kolo Muani, anche se la trattativa con il Paris Saint-Germain continua a essere bloccata dalla distanza economica tra domanda e offerta.

Parallelamente, Giovanni Carnevali continua a seguire anche Mateo Pellegrino del Parma, profilo giovane e ritenuto di prospettiva. Proprio sull'attaccante argentino, però, starebbe aumentando la concorrenza della Fiorentina, pronta a inserirsi nella corsa e a contendere ai bianconeri un altro obiettivo offensivo.

Koné nel mirino dei club sauditi: la Roma può sperare in una maxi offerta

Anche la Roma guarda con attenzione ai movimenti del mercato internazionale. Secondo quanto riportato su X dall'insider Damiano Coccia, alcuni club dell'Arabia Saudita avrebbero infatti messo nel mirino Manu Koné, centrocampista francese che nelle ultime stagioni si è affermato come uno dei punti di riferimento della formazione giallorossa.

Per il club capitolino la notizia potrebbe trasformarsi in un'opportunità tutt'altro che trascurabile. Se l'interesse dovesse concretizzarsi, infatti, la Roma potrebbe beneficiare di una delle ricche offerte che negli ultimi anni hanno caratterizzato il mercato saudita. La valutazione di Koné si aggirerebbe attorno ai 70 milioni di euro, una cifra che consentirebbe ai giallorossi di realizzare un'importante plusvalenza e, allo stesso tempo, di avere risorse significative da reinvestire per rinforzare la rosa. Per il momento si tratta soltanto di un interesse, ma l'evoluzione della vicenda potrebbe diventare uno dei temi più caldi delle prossime settimane di mercato.