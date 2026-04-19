Domenica 19 aprile, alle ore 12:30, lo Stadio Giovanni Zini di Cremona ospiterà la sfida tra Cremonese e Torino, valida per la 33ª giornata della Serie A 2025/26. I grigiorossi, reduci da una stagione altalenante e alla ricerca di punti cruciali per la salvezza, affronteranno i granata, determinati a conquistare la zona Europa. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre desiderose di trovare la svolta in un momento decisivo della stagione. Lo Zini è storicamente teatro di sorprese e, con diverse assenze importanti da entrambe le parti, il confronto si prospetta avvincente, con i portieri Audero e Paleari tra i protagonisti attesi.

Le probabili formazioni di Cremonese-Torino

Mister Giampaolo dovrebbe confermare il modulo 4-4-2, nonostante alcune defezioni. Tra i pali agirà ancora Audero, punto fermo stagionale. La linea difensiva vedrà Terracciano e Pezzella sugli esterni, con Baschirotto e Luperto al centro. A centrocampo, Barbieri è favorito dall'inizio sulla destra, mentre al centro spazio a Payero e Bondo, con Vandeputte largo a sinistra. In attacco, la coppia Bonazzoli-Okereke dovrebbe partire titolare, sebbene non si escluda l'ingresso di Sanabria. Recuperati Thorsby e Collocolo, ma destinati inizialmente alla panchina. Assenti per infortunio Vardy e Moumbagna, squalificato Maleh.

Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte; Bonazzoli, Okereke.

Mister D'Aversa risponderà con il consolidato 3-4-1-2, non senza emergenze. Tra i pali ci sarà Paleari, protetto da Coco, Maripan (in vantaggio su Marianucci) ed Ebosse. Sugli esterni agiranno Pedersen e Obrador, mentre in mezzo al campo Casadei (favorito su Ilkhan) e Gineitis. A sostegno delle punte, la qualità di Vlasic alle spalle di Simeone e Adams, quest'ultimo ancora favorito su Kulenovic. Fuori causa Aboukhlal, mentre per Zapata si profila un ulteriore stop. In panchina, opzioni come Tameze e Prati per la mediana e diverse soluzioni giovani. Squalificato Ismajli, diffidati Coco, Gineitis, Lazaro e Maripan.

Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams.

Quote: Torino leggermente favorito, ma il pareggio stuzzica i bookmaker

Le quote delle agenzie rivelano un grande equilibrio. William Hill quota la vittoria interna della Cremonese a 2.75, il pareggio a 2.90 e il successo granata a 2.62. Simili le indicazioni di Bet365, con 2.75 per il segno 1, 3.10 per la X e 2.70 per la vittoria esterna. L'incertezza domina i pronostici, sebbene il Torino goda di una fiducia marginale da parte degli operatori.

Le statistiche dei protagonisti: Audero e Paleari, sicurezza tra i pali

Nel confronto tra grigiorossi e granata, i riflettori saranno puntati sui portieri: Emilio Audero per la Cremonese e Alberto Paleari per il Torino.

Audero, arrivato a Cremona dopo la parentesi di Como, ha disputato 28 partite in Serie A con la maglia grigiorossa, con una media-voto di 7.12, 113 parate e un rigore neutralizzato.

Pur avendo incassato 40 reti, il portiere ex Samp si distingue per la sicurezza nelle uscite, la qualità di palleggio e una partecipazione attiva nei duelli. Giampaolo lo considera imprescindibile.

In difesa spicca anche Filippo Terracciano. Il giovane veronese, titolare fisso, ha collezionato 30 presenze (27 da titolare) con una crescita costante, certificata dagli 84 passaggi completati ogni cento. I suoi 2 gol e la capacità di lettura delle traiettorie lo rendono una pedina preziosa.

Nel centrocampo si fa notare Warren Bondo: per lui 24 gettoni stagionali, un ruolo da equilibratore che mette insieme 29 tackle e un prezioso lavoro di filtro. Fisicità, aggressività ma anche buona tecnica di base.

La sua spinta sarà fondamentale.

Sul fronte opposto, il Torino può contare sull’affidabilità di Paleari: 23 presenze, 36 gol subiti, ma un'infinità di duelli vinti (17 su 20), 61 parate decisive e una gestione del pallone precisa. Le sue prestazioni sono state spesso decisive.

Tra i difensori, Saúl Coco sta vivendo una stagione da protagonista: in 29 presenze colleziona 1 gol, 1 assist e 85 passaggi ogni 100 andati a buon fine. Efficace nei duelli e nei recuperi difensivi, si distingue anche per la capacità di impostare dal basso.

A centrocampo Cesare Casadei si conferma elemento dinamico ed eclettico: 28 partite, 5 gol e una crescente personalità. Con 15 key pass e 12 dribbling riusciti, rappresenta una costante spina nel fianco per ogni difesa avversaria. Talvolta irruente nei contrasti, ma generoso in campo.