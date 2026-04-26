Roberto D'Aversa, tecnico del Torino, ha espresso soddisfazione per il 2-2 in rimonta contro l'Inter. "Meritavamo questo risultato prestigioso: sarei stato orgoglioso anche in caso di sconfitta, sono prestazioni e risultati che ti danno autostima e coraggio", ha dichiarato, evidenziando la reazione della squadra contro una delle più forti del campionato.

Lo sguardo di D'Aversa è già rivolto al 4 maggio, ricorrenza del Grande Torino a Superga. "Ci siamo prefissati di arrivare il meglio possibile al 4 maggio perché lì si vive passione, storia e amore: solo a Cremona una partita un po' opaca, per il resto sempre giocato da Toro".

Sul futuro, a contratto in scadenza, il tecnico ha mantenuto riserbo: "Non penso all'anno prossimo, ma soltanto a chiudere al meglio questo campionato".

La svolta con Zapata

L'ingresso di Duvan Zapata è stato determinante per la rimonta granata, infondendo nuova energia all'attacco. "Penso di aver portato freschezza all'attacco, magari ci serviva avere delle nuove energie", ha spiegato l'attaccante colombiano. "La squadra ha reagito e ci siamo resi conto che la potevamo pareggiare e addirittura vincere: siamo stati bravi a tenere duro e a pareggiare contro la squadra che sta per vincere il campionato. Vogliamo chiudere bene, anche perché all'ultima giornata avremo una partita importantissima (il derby contro la Juventus)".

Zapata ha poi lanciato un appello all'ambiente granata per ricostruire l'entusiasmo (squadra, club, tifosi). Se manca una parte, non si costruisce: l'invito è finire bene una stagione particolare e complicata.

Stagione e derby

Il Torino, dopo stagione altalenante, si prepara alle ultime sfide del campionato. Il prossimo sarà il derby contro la Juventus, sfida molto sentita, occasione per consolidare crescita e ritrovare entusiasmo.

La squadra granata, guidata da D'Aversa, ha dimostrato reazione anche nei momenti complessi, evidenziata dalla rimonta contro l'Inter. L'ambiente rimane compatto e determinato a concludere la stagione con prestazioni all'altezza della storia del club.