L'Inter di Cristian Chivu ha frenato la sua corsa verso lo scudetto, pareggiando 2-2 sul campo del Torino. Al Grande Torino, i nerazzurri si erano portati in doppio vantaggio con Thuram e Bisseck, ma una rimonta granata in soli nove minuti, con i gol di Simeone e Vlasic (su rigore), ha fissato il risultato finale sulla parità. L'Inter resta così a tre punti dalla matematica conquista del titolo.

La cronaca del match: dal doppio vantaggio Inter alla rimonta granata

La partita si è sbloccata a metà del primo tempo: un perfetto cross di Dimarco ha trovato Thuram pronto a colpire di testa, battendo Paleari per l'1-0.

La ripresa si è aperta con un'immediata conferma del dominio nerazzurro: dopo pochi secondi, un altro angolo di Dimarco ha permesso a Bisseck di colpire indisturbato di testa, firmando il raddoppio per il 2-0. La vittoria sembrava ormai assicurata per la squadra di Chivu.

Tuttavia, il Torino ha reagito con orgoglio. È stato Simeone a riaccendere le speranze granata, accorciando le distanze con un morbido tocco sotto. Pochi minuti dopo, un episodio chiave ha cambiato l'inerzia del match: un fallo di mano di Carlos Augusto nell'area di rigore dell'Inter, rilevato dopo revisione VAR, ha portato all'assegnazione di un rigore. Dal dischetto, Vlasic non ha sbagliato, pareggiando i conti sul 2-2 e completando la rimonta granata in soli nove minuti.

Le implicazioni in classifica e la corsa allo scudetto

Questo pareggio ha sottratto due punti preziosi all'Inter nella sua marcia verso il titolo. Nonostante il rallentamento, la squadra nerazzurra rimane a soli tre punti dalla conquista matematica dello scudetto. L'opportunità di festeggiare il titolo potrebbe presentarsi già nella prossima sfida, quando l'Inter affronterà il Parma. Nonostante la frenata contro il Torino, i nerazzurri mantengono un solido vantaggio di dieci punti sul Napoli, la seconda forza del campionato, consolidando la loro posizione di vertice in Serie A.